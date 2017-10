Ion Crăciun: "Probabil că se doreşte desfiinţarea echipei!"

CSU Neptun, pe marginea prăpastiei

Ion Crăciun: "Probabil că se dorește desființarea echipei!"

CSU Neptun se află pe lista „neagră” a Consiliului Județean Constanța, alături de alte cluburi care sunt în litigiu cu CJC și care nu pot accesa nicio finanțare. Chiar dacă luminița de la capătul tunelului este departe, echipa de handbal feminin ar putea avea o soluție. Formația este înscrisă la Fe-derația Română de Handbal pe clubul public, care nu se află în litigiu cu CJC și poate fi finanțat de către acesta. Singura problemă este dacă se aplică sau nu ordonanța pe Legea 69/2000. Până atunci, jucătoarele rămân cu salariile restante de patru luni. Într-un interviu acordat pentru „Cuget Liber”, antre-norul echipei Ion Crăciun vorbește cât de greu le este fetelor și ce speranțe mai sunt.- Cât credeți că vor mai rezista jucătoarele fără să-și primească salariile?- Cine muncește fără să fie plătit? Fetele astea au rezistat. Mergem pe a patra lună. Fiecare are problemele ei. Într-o zi, o să mă trezesc că îmi spun „domnule Crăciun, nu vă supărați, eu trebuie să mă retrag”. Ele sunt încărcate în momentul acesta. Numai la handbal nu le mai e gândul. Câteva au și plâns când au aflat că sunt slabe speranțe de a se rezolva problemele. Fetele își doresc să joace, să mulțumească publicul. Și mi-aș dori ca publicul să vină să le susțină, ca măcar de această bucurie să nu le privăm. Cel mai grav este că eu mă simt umilit. Vin sărbătorile, iar ca orice creștin, și fetele doresc să facă un Paște liniștit și fericit, cum ar trebui să-l facem toți. Când mă gândesc că nici măcar nu au bani de a se deplasa până acasă… Ce să zic mai mult? Mă doare sufletul. Din păcate, eu nu văd conducerea organizatorică a clubului să se zbată să găsească o soluție.- Dumneavoastră mai rezistați după atâtea probleme?- Nu cred că este cazul să plec de la echipă, să fiu el cel care stinge lumina. Acest club are o istorie bogată. Are mulți ani de prima ligă, are multe participări în cupele europene. E păcat ca noi, acum, să întoarcem spatele și să dăm cu piciorul la munca atâtor oameni.- În asemenea condiții, credeți că echipa va putea încheia sezonul?- Eu cred că cei care sunt în condu-cere și au posibilitatea de a ajuta se pot mobiliza să putem ieși la capăt, eventual și să putem să ne facem și datoria. Cred că ordonanța asta va putea fi pusă în practică.- Trăiți cu frica că, la sfârșitul sezonului, echipa să ajungă în pragul desființării?- Probabil asta se și urmărește. Dar de ce și-ar dori cineva să se întâmple lucrul acesta? Un om de sport mi-a zis: „Nu vă convine, plecați acasă!”. Om de sport, important în Constanța. Nu vreau să dau nume. M-a surprins atitudinea asta, cu toate că mi-a mai făcut de câteva ori același lucru. Acesta este sfatul unui om de sport, într-un moment cheie pentru un grup.- Având în vedere si-tuația, cum vedeți parti-dele din Cupa României?- Noi nu avem nimic de pierdut. Este posibil ca la Baia Mare, în al doilea joc, să ne depășim obiectivul, nu numai rămânerea în prima ligă, ci și să intrăm într-o cupă europeană. Lucrul acesta mi-aș dori eu din tot sufletul să îl putem realiza, nu pentru ca să dovedim că se poate și fără a se plăti salariile, ci pentru a arăta obrazul celor care nu își fac datoria vizavi de eforturile pe care le fac fetele.- Care este relația dumnea-voastră cu conducerea clubului? - Eu sunt direct, le spun ce am de spus. Sunt convins că și ei ar face același lucru, dacă echipa nu s-ar descurca în teren. Dacă ei și-ar dori așa demult cum fac alte cluburi care investesc și fac eforturi să-și țină echipa cât mai sus, iar antrenorul nu s-ar descurca, cred că ar face același lucru, mi-ar reproșa. Nu cred că ar trebui ca cineva să se supere în momentul acesta. N-ar avea motiv. Nu îți faci datoria, e bine să pleci!