Ion Crăciun, noul selecţioner al lotului naţional feminin de tineret

Ion Crăciun, noul selecționer al lotului național feminin de tineret

Fostul antrenor al echipelor HCM și CSU Neptun Constanța, Ion Crăciun, este noul selecționer al echipei naționale feminine de tineret a României. Tehnicianul va lucra în tandem cu Cristian Preda, decizia fiind luată în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Federației Române de Handbal.Actuala echipă este generația care, anul trecut, a cucerit titlul de campioa-nă mondială, însă, anul acesta, la Campionatul European a avut o evo-luție mai slabă, clasându-se pe locul 10.„Mie îmi place să lucrez cu jucătoare tinere, pe care să le ajut să crească. Pe unele le cunosc, cele care au jucat în prima ligă, pe celelalte le-am văzut doar. România a demonstrat că are echipă bună. De la câștigarea titlului mondial, a fost o cădere la Europene. Eu am încredere în ele și sper să le motivez și să ne clasăm pe podium. Cred că ele pot mai mult decât au demonstrat anul acesta. Sper să le pot face să înțeleagă că, fiind ultimul an din generația lor, pot obține un titlu”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antre-norul Ion Crăciun.Lotul urmează să se reunească la sfârșitul lunii, într-un stagiu de pregătire ce se va desfășura o parte la București (30 noiembrie-13 decembrie) și o parte la Oradea (13-17 decembrie), urmând ca trico-lorele să participe la un turneu în Ungaria, în perioada 17-20 decembrie. La acest turneu, România va întâlni echipa gazdă, reprezentanta Franței și a Danemarcei.„Va fi o perioadă de acomodare, în care ne vom cunoaște reciproc, iar turneul de pre-gătire din Ungaria este bine-venit, să vedem și sistemul de joc. Eu le consider deja senioare și trebuie să se comporte ca atare”, a continuat tehnicianul.Despre colegul său, Cristian Preda, pe care îl cunoaște de când era jucător, Ion Crăciun spune că pot face o echipă bună. De asemenea, antrenorul constănțean speră la o bună colaborare și cu selecționerul echipei de senioare, Thomas Ryde.Următorul obiectiv al naționalei este participarea cu succes la Campionatul Mondial din Rusia, de anul viitor, unde echipa este direct calificată.