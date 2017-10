Ion Barbu vrea trei puncte în meciul cu Slobozia

Antrenorul secund al FC Farul Constanța, Ion Barbu, a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că își dorește ca echipa sa să obțină toate cele trei puncte în meciul cu CSM Unirea Slobozia, care se va juca sâmbătă, de la ora 11.00, pe stadionul „Farul”.„Fiind ultimul meci acasă, sperăm să învingem și să începem ușor, ușor să scăpăm de ultimul loc, pe care-l ocupăm acum în clasament. Este o perioadă grea, noi am adus-o aici, antrenori, conducere și jucători. Toți suntem responsabili de rezultatele acestei echipe. Întâlnim o echipă nou promovată și ne dorim mult toate cele trei puncte. I-am întâlnit și în perioada de pregătire, avem un plus în fața lor, am făcut un egal în deplasare și i-am bătut acasă. O să încercăm să luăm măsuri să-l blocăm nu numai pe Mihalcea, ci pe toți jucătorii periculoși ai Unirii. Sperăm ca jucătorii să se trezească, pentru că suntem pe ultimul loc. Este foarte dureros pentru mine să trec prin această situație, ținând cont că am atâția ani la Farul. Nu știu dacă această echipă a fost vreodată pe ultima poziție”, a declarat Barbu.Pentru meciul de sâmbătă, tehnicianul nu se va putea baza pe Stegaru, care s-a accidentat în partida de la Târgoviște și nici antrenamente nu a putut face în ultima perioadă.