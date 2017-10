Ion Barbu: „Sperăm ca, din vară, norii de deasupra Farului să se risipească”

Ion Barbu, antrenorul secund al Farului, a declarat, la finele partidei cu CF Brăila: „Trăiesc un moment foarte trist. Ne pare rău că am pierdut, dar sper să învingem în ultimul meci, iar din vară poate norii se risipesc și iese soarele și pe strada noastră. Au fost greșeli mari la goluri, însă nu numai apărătorii sunt vinovați, ci întreaga echipă. În plus, astăzi (n.n. - ieri), ne-a lipsit și șansa. La 2-2, am avut o ocazie mare, pentru ca, la faza imediat următoare, să primim gol. Îi mulțumim galeriei, care a fost alături de noi tot meciul și ne-a susținut indiferent de scor”.