Ion Barbu, noul antrenor secund al Farului

FC Farul începe, încet-încet, să semene tot mai mult cu o echipă de ligă secundă. A câștigat meciul cu CS Otopeni, a urcat în clasament, jucătorii au prins curaj și încredere în forțele proprii, iar mai nou, conducerea a decis să-l „ungă“ antrenor secund pe „veteranul“ Ion Barbu. Începând de ieri, Ion Barbu este noul antrenor secund al FC Farul. Conducerea clubului din str. Primăverii i-a acordat un vot de încredere și l-a cooptat în staff-ul tehnic. „După o serie de consultări și analize, cu patronii și cu antrenorul principal Ioan Sdrobiș, am hotărât să îi acordăm atribuții sporite lui Barbu, numindu-l antrenor secund. El rămâne, însă, și jucător, pentru că ne este util și din această postură, dirijându-și coechipierii din teren. Putem conta pe serviciile sale în orice moment. Este un băiat de mare caracter, cu experiență, a jucat multe sezoane în Liga 1, este trup și suflet alături de Farul. Sunt convins că am făcut o alegere bună. De altfel, domnul Sdrobiș l-a acceptat imediat. Vreau să precizez că Gică Butoiu rămâne, la rându-i, antrenor secund”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Farului, Relu Damian. „Am pornit pe un nou drum, alături de tinerii jucători ai Farului. Sper să facem treabă bună și să ne îndeplinim obiectivele. Situația, în momentul de față, este dificilă, lotul este unul mai puțin experimentat, am început târziu pregătirea. Încercăm să rezolvăm problemele din mers”, a spus Ion Barbu. „Barbone” este la Farul de mai bine de zece ani și a fost om de bază în toți acești ani, mai toți tehnicienii „marinarilor” preferându-l în linia defensivă. Atenție la dozarea efortului! Relu Damian, președintele Farului, spune că unul dintre aspectele importante de care trebuie ținut cont în această perioadă este dozarea efortului. „În perioada care urmează, încercăm să punem la punct relațiile de joc. Trebuie să fim atenți însă la dozarea efortului, să nu cumva să ne sufocăm la finalul turului. În ceea ce privește meciul de la București, cu Juventus, ne dorim să scoatem măcar o remiză”, a explicat Damian.