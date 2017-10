Ion Barbu, noul antrenor principal al FC Farul

Ion Barbu este, începând de ieri, noul antrenor al FC Farul. Anunțul a fost făcut, ieri, într-o conferință de presă, de către Marian Diaconescu, membru al staff-ului conducător al clubului. Marian Diaconescu a spus că are multă încredere în noul antrenor Ion Barbu și că acesta este sprijinit în totalitate de club. „Am luat hotărârea împreună cu patronul clubului, Giani Nedelcu, președintele Marcel Lică și vicepreședintele Cristi Munteanu, cu scopul de a-i da această șansă lui Ion Barbu. Este o figură reprezentativă a clubului Farul și este firesc să vină și rândul lui. Chiar dacă este un moment mai delicat, sunt sufletește apropiat de el și am foarte multă încredere în ceea ce va face. Va primi sprijin din toate punctele de vedere, pentru că ne dorim să realizăm din FC Farul un club de valoare. Cu această ocazie, îmi doresc din tot sufletul ca echipa să aibă o descătușare. Nu mai avem miza promovării, nu mai este aceeași presiune, deci mi-aș dori ca echipa să joace. Contractul lui Ion Barbu este pe o perioadă de un an și jumătate, iar obiectivul lui este să formeze o echipă competitivă. Toți jucătorii clubului Farul au încredere totală în conducere, iar Ion Barbu are responsabilitatea asupra tot ceea ce se va întâmpla în vestiar. Nu ne-am băgat niciodată peste antrenor, deciziile ce țin de echipă sunt strict responsabilitatea antrenorului, de aceea am luat hotărârea de a-l schimba pe Viorel Tănase, pentru rezultatele slabe pe care le-a avut față de club. Îi doresc multă bafta lui Ion Barbu, pentru că lui Viorel Tănase i-a lipsit. Vom stabili cine va fi antrenorul secund după meciul cu Dunărea Galați”, a declarat Marian Diaconescu. Un vis realizat, dar nu în totalitate Pentru Ion Barbu, numirea ca antrenor principal reprezintă un vis parțial realizat, menționând că planurile sale sunt mari. „Țin să mulțumesc conducerii clubului pentru încrederea acordată. Pentru mine, este un vis realizat, dar nu în totalitate. Visul meu este de a promova Farul printre primele echipe de fotbal din România. Am fost jucător și antrenor secund, nu simt o presiune foarte mare. Obiectivul meu, pentru moment, este de a câștiga toate meciurile până la finalul returului”, susține noul antrenor al FC Farul.„Vreau să le cer scuze suporterilor” Ultimele acțiuni ale Farului Constanța l-au determinat pe Cristi Munteanu, vicepreședintele clubului, să-și ceară scuze față de suporteri, pentru rezultatele nefavorabile ale echipei sale din ultima perioadă. „Nu suntem bucuroși și nu suntem cum ne-am fi dorit să fim. Ne-am dorit mult să reușim anul acesta, am crezut mult în această echipă, din păcate, trebuie să recunosc că mi-e jenă și vreau să le cer scuze puținilor suporteri care vin la meciuri. Le dau dreptate acestora pentru a fi dezamăgiți, probabil din lipsa rezultatelor și pentru prestația slabă a echipei. Cred că a fost și o presiune pe jucători, depășiți de miză. Unul dintre motivele pentru care am decis încheierea contractului cu Viorel Tănase a ținut de jocul echipei și nu neapărat de rezultate. Echipa nu presta jocul din pregătire. Eram ferm convins că nu ne va învinge nimeni în acest campionat, dar m-am înșelat. În ceea ce privește ultima decizie, cred că alegerea pe care am făcut-o a fost una bună, Ion Barbu cunoaște foarte bine vestiarul, este atașat de acest club și, din discuțiile pe care le-am avut cu acesta, sunt convins că va reda plăcerea fotbaliștilor de a juca. Acesta este cel mai important aspect acum”, a spus Cristi Munteanu.