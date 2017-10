Ion Barbu: „Mergem la Galaţi să câştigăm!“

Noul antrenor al FC Farul vrea să debuteze cu o victorie

Ion Barbu: „Mergem la Galați să câștigăm!“

Cu un nou „timonier” la comandă, „marinarii” vor să facă „valuri” în meciul de azi, de la Galați, cu FC Dunărea, joc care contează pentru cea de-a XXIII-a etapă a Ligii a II-a la fotbal, Seria I. Noul antrenor al FC Farul, Ion Barbu, a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, că își dorește foarte mult să câștige primul său meci în calitate de principal și că speră că jucătorii vor da totul pe teren. „Ne așteaptă un meci greu la Galați. Pentru noi este foarte important să câștigăm, pentru a nu ne strica și mai mult linia de clasament și pentru a readuce liniștea în sânul echipei. Remiza cu Săgeata a stricat atmosfera în vestiar și trebuie să reparăm acest lucru, pentru a putea să continuăm într-un mod profesionist. În ceea ce mă privește, nu am emoții. Această șansă este pentru mine un adevărat vot de încredere acordat de șefii clubului și vreau să le mulțumesc încă o dată pe această cale. De ase-menea, sper să am sprijinul suporterilor care m-au ajutat în toți acești ani de când mă aflu la FC Farul și îi rog să vină în număr cât mai mare la meciurile de acasă, pentru că băieții au foarte mare nevoie de ei în acest moment delicat pe care îl traversăm. Suporterii fac parte din familia Farului și numai împreună o să putem să readucem echipa în elita fotbalului româ-nesc, pentru că acolo este locul unui club cu tradiția Farului”, a declarat Ion Barbu. Tehnicianul a precizat că nu va schimba sistemul de joc, deși are infirmeria arhiplină. „Nu am de gând să schimb prea multe și nici nu cred că aș putea să fac asta în 2-3 zile. Echipa va juca în același sistem în care am pregătit și început returul. Din păcate, am mari probleme de lot. La meciul cu Dunărea, nu vom putea conta pe serviciile lui Sandu, Dobre, Toma și Sorin Paraschiv, care sunt accidentați; de asemenea, nu vom conta nici pe Nițescu, el fiind suspendat două etape, din cauza cartonașului roșu primit în meciul cu Săgeata Năvodari. Acestora li se adaugă Stăncioiu, care nu s-a mai prezentat la antrenamente în ultimele zile”, a explicat Barbu. Meciul dintre Dunărea Galați și FC Farul Constanța se joacă astăzi, pe stadionul „Dunărea”, cu începere de la ora 17.00. Înaintea acestei partide, FC Farul a acumulat 31 de puncte și ocupă locul 9 în clasamentul Seriei I, în timp ce Dunărea Galați se află pe locul 12, cu 28 de puncte. În tur, FC Farul a câștigat cu scorul de 2-0.