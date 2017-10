Ioan Sdrobiş nu are nevoie de „filosofi“ la Farul

În acest moment,

Ioan Sdrobiș nu are nevoie de „filosofi“ la Farul

„Părintele” vrea ca toți jucătorii să pună osul la bătaie. Mai încolo, când echipa va fi așezată, va veni și vremea recitalului individualităților. Meci de meci, antrenorul Farului le cere determinare maximă elevilor săi, aceasta fiind cartea pe care trebuie să mizeze „marinarii”, cu atât mai mult la momentul actual. „În situația noastră de acum, dacă unul nu aleargă, este extrem de greu. Noi nu suntem echipă formată, jucăm din dăruire și încă suferim. Când vom fi o formație așezată, vom avea nevoie și de filosofi în teren”, a declarat Ioan Sdrobiș. „Părintele” îi sare imediat din schemă pe cei care ne se încadrează în acest tipar, cum a fost și cazul experimentatului mijlocaș Marius Lucan (32 ani), om de bază până acum. Nemulțumit de implicarea jucătorului din partida cu Dunărea Galați (0-0), Sdrobiș l-a înlocuit încă din minutul 37 al partidei și l-a criticat aspru. După toate probabilitățile, Lucan nu va prinde lotul pentru partida de sâmbătă, de pe terenul nou-promovatei CF Brăila, cu atât mai mult cu cât, potrivit maseurului Marius Mărănduca, fotbalistul este și accidentat (entorsă). Lucan nu a participat la pregătirea de ieri, ca și un alt mijlocaș, Victor Ursachi, care va rata și el partida de la Brăila, din pricina unei crize renale severe cu care s-a confruntat. Un alt accidentat, Liviu Mihai II, își continuă perioada de indisponibilitate, ieri lucrând separat. Jucătorul nu crede că se va reface, așa cum speră antrenorii, pentru partida de la Constanța cu Dinamo II, care urmează celei de la Brăila. Tot ieri, pe finalul sesiunii de pregătire, Buzea și Pașcovici s-au confruntat cu mici probleme medicale. Neînvinsă în ultimele trei etape, când a înregistrat o victorie și două egaluri, FC Farul (locul 11, 6 puncte) vrea ca, sâmbătă, acasă la CF Brăila (locul 15, un punct) să înregistreze prima victorie din acest sezon pe teren străin. Zdrâncă speră să păstreze poarta intactă și la Brăila „Sâmbătă, va fi un meci de luptă, în care gazdele, impulsionate și de schimbarea antrenorului, se vor agăța de toate șansele. Însă noi mergem să ne facem jocul, sperând că vom câștiga. Așteptăm cu toții prima victorie afară. Încet-încet, echipa se așează. Până acum, în șase meciuri, am obținut șase puncte. Se putea și mai bine, dar au fost și cauze obiective care ne-au împiedicat să acumulăm mai mult, spre exemplu în meciul cu Dunărea Galați, când meritam să batem. În ultimele două partide de pe teren propriu, am păstrat poarta intactă. Sper să o fac și în deplasare. Cât nu iau gol, e bine”, a declarat portarul Dan Zdrâncă. Boboc se adaptează cerințelor „Părintelui“ „La Brăila, ne așteaptă o partidă dificilă. Gazdele se află pe loc retrogradabil, cu doar un punct, și vor lupta din greu. Însă noi sperăm să obținem victoria, succes pe care l-am ratat în deplasarea de la Juventus. Până acum, am mers bine, având în vedere situația de dinaintea începerii campio-natului”, a declarat și Dragoș Boboc, folosit de Sdrobiș preponderent mijlocaș la închidere, în condițiile în care postul său de bază este fundaș stânga sau mijlocaș stânga. „Interpretez un rol de conjunctură, însă în acea zonă are nevoie de mine antrenorul în momentul de față. Trebuie să mă obișnuiesc și cu noua postură”, s-a justificat Boboc.