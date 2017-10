Ioan Sdrobiş: „Nu am ce să reproşez echipei“

Ioan Sdrobiș: „Nu am ce să reproșez echipei“

După remiza cu Dunărea, antrenorul Farului, Ioan Sdrobiș, a declarat că nu are ce reproșa echipei, iar rezultatul final a fost influențat de arbitraj. „Puteam să marcăm, am avut ocazii, dar s-a terminat egal pentru că așa a vrut arbitrul. Au fost trei situații clare de penalty, iar în economia campionatului pentru noi conta mult un 1-0 cu Dunărea Galați, erau trei puncte pentru liniștea în clasament. Lovitura de la 11 metri face parte din joc și nu este o milogeală. Nu încerc să scuz echipa, dar nici nu pot să-i pedepsesc acum pentru că nu am reușit să câștigăm. Sunt probleme, relațiile de joc încă suferă, asta e situația”, a spus Sdrobiș.