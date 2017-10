Ioan Sdrobiş duce Farul la FIFA (galerie foto)

Ioan Sdrobiș duce Farul la FIFA (galerie foto)

Echipa posibililor titulari ai „marinarilor“ pentru partida contra Concordiei Chiajna a fost învinsă, ieri, de formația „rezervelor“, în obișnuitul meci-școală de la mijlocul săptămânii. Dacă e miercuri, la FC Farul e joc-școală. Conform obișnuinței, ieri, tehnicienii „marinarilor”, Ioan Sdrobiș, Gică Butoiu și Ion Barbu, au împărțit lotul în două, „titularii” și „rezervele”, testând formula de joc pe care intenționează să o utilizeze în partida de sâmbătă, de la Chiajna, din etapa a 11-a a Ligii a II-a. „Titularii” au jucat cu: Al. Răuță - Nițescu, I. Barbu, L. Ștefan, Vajou, Husein - Scărlătescu, Boboc, Parfenie, I. Lupu - Ad. Câmpeanu. Ca de obicei, sistemul pe care vor merge sâmbătă „Părintele” și ajutoarele sale e cel defensiv, pentru joc în deplasare, 5-4-1, cu atât mai mult cu cât „marinarii” vor avea în față un adversar redutabil, echipa de pe locul trei în clasament. La Chiajna, vor lipsi Buzea și Abuzătoaie, accidentați. Golgheterul Adi Câmpeanu nu s-a pregătit marți, din pricina unei răceli puternice, dar ieri a revenit în formula de bază. La „titulari” nu a jucat Pașcovici, care a fost înlocuit ca fundaș stânga de Husein. Pașco va fi însă apt de joc pentru sâmbătă, a dat asigurări Ioan Sdrobiș, fundașul de 32 de ani fiind menajat ieri, în urma problemei stomacale pe care o are de mai mult timp. Pe lângă Buzea și Pașcovici, în formula de bază de ieri nu s-au mai regăsit, față de primul „11” din partida trecută, cu Gloria Buzău, nici Mutulescu și Hurdubei. Echipa „rezervelor” i-a cuprins pe Isleam (R. Pascale) - Ursachi, A. Vlad, Filip, Drăghici - Amet, Mutulescu, Lucan, B. Rusu - Hurdubei, M. Munteanu, formație care i-a bătut pe „senatorii de drept” cu 4-2, 1-0 la pauză (B. Rusu, Mutulescu, Hurdubei, M. Munteanu / I. Lupu, Boboc). „Băieți, am vorbit la FIFA să vă fac un campionat în care să jucați numai miercurea, că văd că îi cam bateți pe titulari în această zi”, a glumit Ioan Sdrobiș cu „rezervele”. „Părintele” va observa, astăzi, de la ora 15, și cea mai mare echipă de juniori a Farului (antrenor, Dumitru Antonescu), într-un meci amical în compania formației a doua de ieri. *** „Sâmbătă, jucăm pe terenul unei echipe cu pretenții de promovare, însă avem un moral bun după victoria cu Gloria Buzău, astfel că sperăm la un nou rezultat pozitiv. Concordia are în componență câțiva jucători cu ștate vechi în prima ligă, însă nu trebuie să ne speriem, pentru că joacă la același nivel cu noi” Dragoș Boboc, mijlocaș central Farul *** „Ca fiecare partidă, și cea de la Chiajna va fi una dificilă pentru Farul, dar sperăm să trecem de ea cu fruntea sus și să ne menținem astfel pe linia ascendentă din ultimul timp. La Concordia joacă fotbaliști cu mare experiență în Liga 1, gen Iencsi sau Trică, dar sperăm ca tinerii noștri jucători să se mobilizeze și să-i anihileze” Ion Barbu, fundaș central Farul