Ioan Andone regretă că Dinamo a luat gol cu Hajduk

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul dinamovist Ioan Andone a declarat, după victoria „câinilor roșii”, scor 3-1, în fața lui Hajduk Split, în turul trei preliminar al Europa League, că elevii săi își puteau asigura calificarea încă din primul sfert de oră al meciului, când au avut cea mai bună perioadă de joc. „Mi-a fost dor de atmosfera de pe stadion, așa trebuie să fie mereu. Cred că puteam rezolva calificarea în primele 15 minute, când am avut cea mai bună perioadă a noastră. Însă am ratat obiectivul de a nu primi gol. Pentru faza de atac, echipa merită felicitări, pentru că am avut trei goluri și alte patru ocazii de a marca, dar, pentru a da siguranță în faza de apărare, mai avem mult de muncă, pentru că un campionat se câștigă și cu apărare foarte bună. Adrian Cristea a făcut diferența azi (n.n. - joi), e un jucător care trebuia pus în valoare. Acum îl cunosc mai bine și va urca încet-încet. Pentru noi, calificarea încă nu e rezolvată. Altfel stăteau lucrurile dacă băteam cu 4-1 sau 3-0. Hajduk are nevoie de două goluri, dar îi vom pregăti o surpriză”, a spus Ioan Andone. „Am fost o echipă, am fost ca frații și asta s-a văzut în teren. Este o bucurie mare, dar trece repede, pentru că ne așteaptă meciuri grele în continuare. Hajduk Split a fost o echipă valoroasă, care ne-a pus probleme, dar noi am reușit să o surprindem”, a spus și mijlocașul Gabriel Torje. Bătaie între cele două galerii Cu câteva ore înainte de debutul partidei, 20 de suporteri, 17 ai echipei Hajduk Split și trei dinamoviști au fost duși la Secția 10 de Poliție, iar alți 11 fani români, printre care unul ce purta însemnele Stelei, au fost conduși la Secția 14, după o bătaie care a avut loc în zona magazinului Unirea din Capitală. „E un procedeu importat din fotbalul englez, fair-fight, când membri ai celor două galerii se întâlnesc înaintea meciului în număr egal și se iau la bătaie. Doi fani au avut nevoie de îngrijiri medicale, unul cu fractură de piramidă nazală și altul cu un traumatism cranio-cerebral în zona cefei”, a explicat Marius Militaru, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei.