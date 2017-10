Invitaţie la Crosul Ziua Olimpică

Pe 22 iunie, nu vă faceți niciun program

Invitație la Crosul Ziua Olimpică

Crosul Ziua Olimpică, întrecere de tradiție ce va avea loc, la Constanța, pe 22 iunie, se anunță de pe acum o acțiune de succes. Primul start a fost dat, acum 21 de ani, de Lia Manoliu, iar de atunci, competiția a crescut în valoare. Evenimentul este orga-nizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Direcția pentru Sport a Județului Constanța, Academia Olimpică Română - Filiala Constanța, în parteneriat cu Asociația Județeană de Atletism, Poliția Rutieră, Inspectoratul de Jandarmi, administrația locală, agenți economici. „Constanța, oraș care are șase sportivi calificați la JO 2008, știe ce înseamnă spiritul olimpic, spiritul de echipă. Estimăm că, anul acesta, la cros vor participa aproximativ 1.000 de persoane, localnici și turiști. Din partea COSR, va fi prezent secretarul general Ioan Dobrescu”, a declarat, ieri, în conferința de presă organizată la Hotel Sport, directorul executiv al DSJ, Elena Frîncu. Ca în fiecare an, startul va fi dat, din fața Sălii Sporturilor, de un VIP, fost sau actual campion. Identitatea celui căruia îi va reveni această onoare, pe 22 iunie, este încă ținută „la secret”. Startul se va da la ora 10, iar alergătorii vor parcurge traseul bd.-ul Tomis, bd.-ul Mamaia, cu linia de sosire în dreptul unui complex de distracții nautice din Ma-maia. Protecția participanților va fi asigurată de 18 polițiști rutieri, dotați cu trei motociclete și două auto speciale. Traficul rutier nu va fi oprit, ci doar restricționat. Jandarmii vor menține ordinea publică la Sala Sporturilor și la punctul de sosire. Constanța sportivă trăiește la parametri maximi Directorul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” - CSS, prof. Andrei Szemerjai, cel care deține și funcția de președinte al Asociației Județene de Atletism, a declarat, în timpul aceleiași reuniuni, că succesele sportului constănțean se datorează, în primul rând, specialiștilor din acest colț de țară. „Constanța sportivă trăiește la parametri maximi, aici sunt oameni inimoși, care, de fiecare dată, încearcă să vină cu ceva nou. Am reușit să atragem lângă noi parteneri din mediul privat, astfel încât premiile sunt numeroase și atrăgătoare. În secolul XXI, sportul este foarte important, iar valorile trebuie încurajate”, a afirmat profesorul Szemerjai.