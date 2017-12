Invitaţi-surpriză la All Star Game-ul baschetului constănţean

Invitați-surpriză la All Star Game-ul baschetului constănțean

Marți, 19 decembrie, de la ora 19, la Sala Sporturilor, va avea loc o nouă ediție a All Star Game-ului baschetului constănțean.Se vor înfrunta, ca în fiecare an, Pescărușii (Seagulls) și Delfinii (Dolphins), într-o partidă ce va alinia la start cei mai buni jucători de baschet de pe litoral, ce activează la echipa de Liga l BC Athletic, dar și cei mai spectaculoși sportivi din Liga de Baschet Amator Constanța.De asemenea, vor mai face parte din echipe și jucători ai echipelor de handbal feminin (CSU Neptun), handbal masculin (HC Dobrogea Sud) sau baschet feminin (CS Phoenix). Dacă totul va decurge conform planului, pe parchetul Sălii Sporturilor va fi prezent și pugilistul constănțean Ionuț Gheorghe, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Atena 2004. Americanul Jeremi Booth este incert pentru acest eveniment, acuzând o ușoară accidentare.All Star Game-ul va fi acompaniat de muzica unui MC profesionist, gimnastele din cadrul proiectului „Țară, țară, vrem campioane” vor oferi un moment de virtuozitate, împreună cu trupa de dans „United Girls” (coordonatoare Magda Martinescu) și cea a Colegiului Național „Mihai Eminescu” (coordonatoare Janet Hârbu). Cei mai îndemânatici dintre spectatori ce vor lua parte la concursurile de aruncări vor fi recompensați de către organizatori cu dulciuri, materiale promoționale și poze personalizate.La pauza meciului, spectatorii aflați la eveniment au șansa de a face o surpriză plăcută copiilor greu încercați de soartă. Aceștia vor putea arunca în teren jucării, ce vor ajunge în centrele de plasament ale Constanței.„Dacă la meciurile precedente am donat produse de igienă și curățenie, acum, înainte de Crăciun, ne aliem cu Moș Crăciun și strângem jucării și dulciuri pentru cei mici. Vrem să umplem sacul lui Moș Crăciun și să aducem câte un zâmbet pe fața copiilor la care ne gândim. Din consultările avute cu Moș Crăciun, am aflat că hăinuțele, jucăriile, dulciurile și cărțile sunt la mare căutare în lumea copiilor, deci să ne adunăm și să umplem sacul moșului cu daruri”, a declarat președintele Asociației Județene de Baschet Constanța, Andrei Talpeș.Proiectul este realizat de către Asociația Județeană de Baschet, cu sprijinul Consiliului Județean Constanța, Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța, Inspectoratului Școlar Județean Constanța și Primăriei Municipiului Constanța.După a doua înfrângere consecutivă în Liga l, scor 69-74, pe terenul Rapidului București, BC Athletic este obligată să câștige ultimele două partide ale sezonului regulat pentru a se califica la turneul semifinal, ce va începe în luna ianuarie.Duminică, 17 decembrie, de la ora 15, la Sala Sporturilor, „Gladiatorii din Tomis” primesc vizita Politehnicii ll Iași, iar vineri, 22 decembrie, tot la Constanța, BC Athletic joacă împotriva celor de la CS Phoenix ll Galați.