Învinsă de danezi! HC Dobrogea Sud, ca şi eliminată din Cupa EHF

Învinsă de danezi! HC Dobrogea Sud, ca și eliminată din Cupa EHF

Visul frumos s-a sfârșit pentru HC Dobrogea Sud Constanța. Aflată în premieră în grupele Cupei EHF, formația de pe litoral avea șanse reale de a accede în faza sferturilor de finală dacă învingea, sâmbătă, pe Holstebro, la Sala Sporturilor, apoi bătea pe Porto (deja calificată) în deplasare, săptămâna viitoare, sau dacă profita de jocul rezultatelor din celelalte grupe. Din păcate, nu a fost cazul.







HC Dobrogea Sud a pierdut, în fața propriilor suporteri, contra danezilor, scor 22-28 (8-16), după un meci în care a contat doar în primele cinci minute.

Pentru Constanța, au punctat Janko Kevic (6), Zoran Nikolic (4), Dejan Malinovic (3), Nemanja Mladenovic, Dalibor Cutura (câte 2), Marius Mocanu, Ionuț Nistor, Laurențiu Toma, Nikola Crnoglavac și Irakli Chikovani (câte 1).

„Este greu când te pregătești pentru un meci foarte important pentru club și pentru Constanța și faci atâtea greșeli în prima repriză. Noi am avut prea multe ratări, portarul lor a fost extraordinar și așa s-a pierdut meciul. Când joci cu o echipă daneză, te penalizează pentru fiecare greșeală. Am avut o șansă mare, dar nu am fost la nivelul care trebuia”, a declarat antrenorul HCDS, Zvonko Sundovski.







Urmează derby-ul cu CSM București

Ca și eliminată din competițiile europene, HC Dobrogea Sud Constanța urmează să se concentreze asupra Ligii Naționale. Aflată într-o postură favorabilă, cu două runde înainte de terminarea sezonului regulat, HCDS are patru puncte peste CSM București, pe care o va întâlni miercuri, 27 martie, în Capitală.