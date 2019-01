Învingătoarea Simonei Halep, prima reacţie după victoria de la Sydney: Nu e o diferenţă aşa mare între numărul 1 mondial şi numărul 15

Învingătoarea Simonei Halep, prima reacție după victoria de la Sydney: Nu e o diferență așa mare între numărul 1 mondial și numărul 15

Simona Halep a pierdut primul meci jucat în acest an. În turul al doilea de la Sydney International, turneu de categorie Premier, românca a cedat în două seturi, 4-6, 4-6, în fața australiencei Ashleigh Barty, locul 15 WTA."Au fost condiții extrem de dificile, a fost umezeală mare, dar sunt foarte fericită că am reușit să dau totul. Mi-am spus că trebuie să fiu agresivă în acele game-uri decisive.Asta am știut și asta am făcut. La Montreal, m-a bătut măr, la Cincinnati a fost mai bine, iar azi am crezut că voi câștiga. Mi-am învățat lecția. S-au întâlnit numărul 1 și numărul 15, pare că e o diferență foarte, foarte, foarte mare, dar..." , a declarat Ashleigh Barty, după victoria obținută în fața Simonei Halep, scor 6-4, 6-4.