Investiţie de cinci stele! La LPS Constanţa, se va înfiinţa un centru de excelenţă pentru tenis

Investiție de cinci stele! La LPS Constanța, se va înființa un centru de excelență pentru tenis

Federația Română de Tenis are în plan să organizeze mai multe centre de excelență în țară, iar Constanța se află printre orașele alese.Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” întrunește cerințele impuse de FRT. LPS poate oferi „casă, masă și bază de pregătire”, după cum declară directorul liceului, prof. Andrei Szemerjai.„În urmă cu aproape două săptămâni, președintele Fede-rației Române de Tenis, George Cosac, a venit la Constanța și am avut o discuție cu el și cu primarul Decebal Făgădău. S-a văzut curtea școlii și terenul și s-a decis ca primăria să execute lucrări de aducere a terenului la același nivel. FRT va veni cu balonul, urmând ca tot primăria să facă toate racordările la gaz etc. Cel puțin așa s-a angajat primarul”, a menționat directorul LPS.Despre data de începere a lucrărilor încă nu se știe, iar dacă stăm să ne gândim că nu au început nici lucrările mult promise la cămin, probabil, anul viitor, LPS va fi în șantier cu totul.„Din discuțiile avute, s-a vehiculat că lucrările la teren vor începe în primăvara lui 2016. Vom face o inaugurare, unde să fie prezenți și Simona Halep, Horia Tecău și Andrei Pavel. Eu am propus ca acest centru să se numească H.T.P., de la Halep, Tecău și Pavel, campionii care au crescut la Constanța. Când a plecat de la Constanța, Cosac a spus că va începe imediat demersurile pentru achiziționarea balonului”, a adăugat prof. Szemerjai.La Constanța, mai sunt discuții și pentru Academia de tenis de masă, unde există un proiect făcut deja de când exista serviciul care se ocupa de instituțiile de învățământ, la Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” (RAEDPP).„Proiectul există de pe vremea RAEDPP, iar în cadrul lui ar trebui să se construiască, în clădirea de lângă noi și ANAF, o sală de joc la etaj, camere duble, la subsol să fie sală de mese, una de conferințe și o sală de recuperare.Constanța merită să aibă un asemenea centru de tenis de masă, pentru că de ani buni face legea în turnee atât la băieți, dar mai ales la fete. Eliza Samara, campioană europeană, se antrenează la baza noastră.Proiectul poate fi implementat cu fonduri locale sau europene. Deocamdată să vedem când se pornesc lucrările la cămin și la teren, mai apoi vom demara și procedurile pentru tenis de masă. Orice întârziere e o încetinire a activităților”, încheie directorul LPS.