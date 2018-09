Președintele HCDS, Ionuț Stănescu:

"Întotdeauna mi-au plăcut victoriile la un gol!"

Echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud Constanța a reușit prima victorie a sezonului în Sala Sporturilor, în fața celor de la Dunărea Călărași, scor 27-26 (11-16), la capătul unei partide electrizante, în care gazdele au surmontat o diferență de șase goluri.După o primă repriză foarte slabă a dobrogenilor, antrenorul Zvonko Sundovski și-a trezit elevii la realitate, iar în repriza secundă, pe parchet a intrat o altă echipă, cu o altă atitudine. Practic, au fost 54 minute de chin pentru HCDS și suporterii săi, încheiate cu golul lui Ionuț Nistor, care și-a adus echipa în avantaj, 26-25.Jocul bun din actul secund a fost apreciat și de președintele HCDS, Ionuț Stănescu.„Am arătat un handbal mult mai bun în repriza a doua. Faptul că am reușit să revenim îmi spune multe despre această echipă. Mie întotdeauna mi-au plăcut victoriile la un gol, și ca jucător. A fost adrenalină, suspans și mă bucur că publicul a gustat, la sfârșit, din plin victoria”, a declarat Stănescu.Cel mai bun marcator al constănțenilor a fost extrema dreaptă Ionuț Nistor, cu șapte reușite. De asemenea, un joc foarte solid a prestat și portarul Nikola Mitrevski, cel care începuse partida ca rezervă a lui Ionuț Iancu.„Am început dezastruos, atât în apărare cât și în atac. Pentru o echipă cu experiență ca a noastră, nu aveam voie să facem atât de multe greșeli. Bine că ne-am redresat pe final. Am revenit de la vestiare după o ceartă zdravănă. Ne-a dat Zvonko (n.r. - Sundovski) la pauză și mă bucur că am câștigat primele puncte acasă”, a declarat Nistor.Sâmbăta viitoare, HC Dobrogea Sud va juca pe terenul celor de la HC Baia Mare.