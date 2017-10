Întorsătură de situaţie! Cine este noul director al CSS 1

Întorsătură de situație! Cine este noul director al CSS 1

Noul an școlar este pe cale să înceapă, iar Clubul Sportiv Școlar nr. 1 are un nou director începând din această toamnă. Până la înce-perea lunii septembrie, Adrian Georgescu, director al CSS Medgidia, se pregătea să primească numirea pe postul de la CSS 1 Constanța. Însă, schimbări s-au produs până în ultimul moment, iar în locul Cristianei Costara a venit pe scaunul de director Nicoleta Copoiu, care a fost numită de către inspectorat.„Am fost sportivă de performanță în acest club, 12 ani am practicat gimnastica ritmică, iar din 2005 am venit la catedră, ca profesor. E o provocare pentru mine să fiu director. Vreau să termin proiectele care au fost începute. Doamna Costara mi-a spus că mă ajută. De mâine (n.r. - astăzi), mă voi întâlni cu fiecare profesor, voi face câte o ședință de catedră și vom afla ce fel de probleme mai sunt. Întâi, trebuie să terminăm sala. În noul an școlar sper să putem menține numărul medaliilor câștigate de anul trecut” a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul CSS 1.În vederea ocupării locurilor la catedră, Copoiu a menționat faptul că Dana Sofronie și Constantin Alexe sunt așteptați să termine cu examenul de suplinire, organizat de inspectorat, pentru posturile de la catedrele de gimnastică, respectiv volei.