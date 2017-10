INTERZIS LA WIMBLEDON / Ilie Năstase nu are acces la turneu

Ştire online publicată Miercuri, 05 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit presei străine, lui Ilie Năstase nu i se permite accesul la turneu nici în calitate de spectator.Celebrul tenismen român se află sub investigație, iar ITF i-a retras toate drepturile. În plus, organizatorii de la Wimbledon au luat o decizie extrem de drastică.The Telegraph anunță că oamenii de pază de la All England Club au primit fotografii cu Ilie Năstase pentru a-l opri pe acesta la intrarea în complex și pentru a nu-i permite să asiste la meciuri. Un purtător de cuvânt de la Wimbledon a și confirmat faptul că agenții de securitate vor ști exact cum arată fostul jucător de tenis și nu-l vor lăsa în complex.Ilie Năstase nu a primit acreditare nici la Roland Garros, dar i s-a permis accesul ca spectator.Căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup a României, Ilie Năstase, a fost suspendat provizoriu, pe 23 aprilie, și nu are acces la competițiile ITF, inclusiv la Fed Cup, după ce a avut un conflict cu jucătoarea Johanna Konta și Anne Keothavong, căpitanul nejucător al Marii Britanii, în timpul confruntării de la Mamaia.De altfel, înaintea meciului dintre România și Marea Britanie, în timpul unei conferințe de presă, Ilie Năstase a făcut o remarcă despre copilul nenăscut al jucătoarei americane Serena Williams. "Să vedem ce culoare va avea copilul... Ciocolată cu lapte?", a afirmat căpitanul nejucător al reprezentativei de Fed Cup a României.Ulterior, organizatorii turneelor de la Wimbledon și Roland Garros au anunțat că nu îi vor permite accesul lui Ilie Năstase la edițiile din 2017.