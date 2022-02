Interul Marko Buvinic renunţă pentru totdeauna la handbal, la nici 30 de ani

Începutul de an nu este tocmai cel dorit de conducerea clubului HC Dobrogea Sud. Echipa a fost învinsă, pe teren propriu, de Potaissa Turda şi a cam ieşit din lupta pentru titlul naţional. Colac peste pupăză, a rămas şi fără trei oameni de bază, unul pierdut definitiv.După slovenul Raso şi căpitanul Nistor, ambii aflaţi în recuperare după ce au suferit intervenţii chirurgicale, HC Dobrogea Sud a mai pierdut un jucător, într-un moment în care echipa avea nevoie atât de mult de întregul lot. Interul dreapta croat Marko Buvinic a luat o decizie neaşteptată la începutul acestui an: îşi încheie cariera de jucător, la nici 30 de ani!„Am decis să pun capăt carierei mele de handbalist, din motive personale. Vreau să vă spun că sunt foarte recunoscător că am făcut parte din echipa constănţeană şi foarte recunoscător pentru sprijinul primit din partea fanilor, pe care l-am simţit de fiecare dată în Sala Sporturilor. Vă mulțumesc şi mult succes în cea de-a doua parte a sezonului!”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, handbalistul croat, a cărui plecare a reprezentat un şoc pentru colegii de echipă şi pentru colectivul tehnic.„Ne pare rău că Marko a părăsit echipa, încercăm să-i înţelegem motivele. În ultima perioadă, am insistat să îl convingem să mai rămână şi să joace măcar primele patru etape, însă nu s-a putut.Nu doar plecarea lui este un şoc, ci şi decizia de a renunţa la handbal pentru totdeauna. Îi mulţumim pentru tot ce a reuşit în tricoul Constanţei şi îi dorim mult succes în orice va alege să facă mai departe”, au transmis reprezentanţii HC Dobrogea Sud.Marko Buvinic a ajuns în vara anului trecut la Constanţa, când a semnat un contract pe un an cu clubul de pe litoral. Interul dreapta croat a fost al doilea marcator al echipei în cele 20 de meciuri disputate în prima parte a stagiunii, cu 49 de goluri, după Alexandru Andrei (52).Buvinic şi-a trecut în palmares Supercupa României alături de HC Dobrogea Sud.XXXComisia Centrală de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Handbal a decis, la ultima reuniune, ca jocul dintre echipele CSM Ploieşti şi CSS 1 Constanţa, contând pentru Campionatul Naţional de handbal-junioare II, să fie omologat cu scorul de 10-0 în favoarea formaţiei de pe litoral, gazdele neasigurând asistenţa medicală. Echipa prahoveană a mai primit o penalizare suplimentară: -1 punct în clasament.În aceeaşi şedinţă a comisiei, Liviu Hossu, managerul clubului CS Universitatea Cluj, a fost sancţionat cu suma de 1.000 de lei, pentru „declaraţii tendenţioase şi nereale în mass-media”, informează Federaţia Română de Handbal. Sesizarea a fost făcută de arbitrii Cătălin Tătaru şi Andrei Vacariu, după meciul CS Universitatea Cluj - AHC Potaissa Turda, scor 24-31, în etapa a 18-a a Ligii Naţionale de handbal masculin.Foto: Handbal Club Dobrogea Sud