VIDEO. Puterea exemplului: LeBron James a reuşit primul triple-double după revenirea la Cleveland Cavaliers

VIDEO. Puterea exemplului: LeBron James a reușit primul triple-double după revenirea la Cleveland Cavaliers

Ştire online publicată Marţi, 11 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

LeBron James a reușit 32 de puncte, 12 recuperări și 10 pase decisive în victoria, 118-111, cu New Orleans Pelicans de marți dimineață. Superstarul lui Cleveland Cavaliers a reușit, astfel, primul triple-double de la revenirea în ClevelandDupă ce Cleveland Cavaliers a pierdut umilitor, scor 81-102, contra lui Portland Trail Blazers, LeBron James nu s-a speriat. A declarat că noua sa echipă și-a încetățenit prea mult cultura de a pierde și că are nevoie de o infuzie de încredere până în momentul în care să devină o forță care să câștige titlul în NBA. ”Eu nu mă voi implica prea mult să salvez meciurile lui Cleveland. Vreau ca și colegii mei să aibă încredere că pot decide de unii singuri un meci”, declara James după respectivul eșec. Însă meciul de marți dimineață contra lui New Orleans Pelicans a fost unul special pentru James. A fost al doilea meci în Quicken Loans Arena din Cleveland, primul după eșecul de la debut contra lui New York Knicks, un rezultat neașteptat, care i-a dezamăgit pe fanii care așteptau ceva special de la James. ”Vă datorez ceva, tuturor”, a scris LeBron pe Twitter înainte de meciul de marți dimineață, contra lui Pelicans.