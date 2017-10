Tenis: Ce spune Wim Fissette despre încetarea colaborării cu Simona Halep

Antrenorul belgian Wim Fissette a declarat că jucătoarea Simona Halep este influențată de anturaj în alegerile pe care le face. Belgianul s-a declarat întristat de decizia româncei. Simona Halep a făcut public anunțul că încheie colaborarea cu Fissette la sfârșitul anului, săptămâna trecută.„Am avut un sezon bun, totul a fost la înălțime. Dar ea nu s-a simțit comfortabil în această situație. Mai ales ținând cont de comunicare, i-a fost greu. Nu e niciodată simplu cu un antrenor străin. Eu nu am putut fi tot timpul la București. Iar când am fost, ea a trebuit să aibă grijă de mine, cu hoteluri și altele. Am avut un an extraordinar împreună și pentru mine nu era nicio problemă să continui să lucrez în aceleași condiții, dar am simțit că ei își doreau o echipă română completă. În final situația a fost dificilă pentru ea. Avea nevoie de cineva acasă la ea. Ea a fost influențată de anturaj (...) Ea a trecut prin schimbări în acest an și ca om. La începutul sezonului era o fată timidă, dar la finalul anului era o vedetă mondială, care a jucat în finală la Roland Garros și la Turneul Campioanelor. Nu este ușor să stăpânești aceste situații și să iei mereu deciziile cele mai bune. Ea este în legătură cu persoane importante din România (n.r. - Ion Țiriac) și va opta pentru un antrenor român. Ea dă o foarte mare importanță țării ei natale. Viitorul va stabili dacă au luat decizia sportivă cea mai bună. Cred că este păcat că s-a terminat. Chiar dacă a fost un an dificil și obositor pentru ea, tot timpul să mergi și să pleci din România nu este ușor. Am știut că un astfel de proiect poate să nu fie de durată, dar sunt mândru de munca pe care am depus-o. Cred că aș fi putut să o fac o și mai bună jucătoare”, a declarat antrenorul, citat de Mediafax.