Secretul lui Guardiola, devoalat în cartea sa: "Vrea să o antreneze pe Manchester United"

Ştire online publicată Joi, 16 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Pep Guardiola ar putea-o antrena pe Manchester United în viitor, după ce în cartea Pep Confidential: The Inside Story of Pep Guardiola's First Season at Bayern Munchen, se arată că spaniolul a fost surprins de atmosfera de pe Old Trafford. Interesante sunt nu doar întâmplările relatate din bucătăria internă a echipei bavareze, ci și gândurile lui Guardiola dinaintea semnării contractului cu campioana Germaniei. Potrivit cărții citate, tehnicianul spaniol a fost sedus de posibilitatea antrenării lui Manchester United, încă din 2011, când a vizionat un meci al echipei engleze pe Old Trafford. ”Îmi place această atmosferă, mi-ar plăcea să antrenez aici într-o zi”, a spus Guardiola atunci. Prima șansă a lui Pep să o antreneze pe United a venit în 2013, când Ferguson a anunțat că o va părăsi pe Manchester în vară, însă spaniolul semnase deja cu Bayern, scrie