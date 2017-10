Rugby: Georgia - România, duelul care va lămuri trei necunoscute

Partida pe care selecționata de rugby a României îl va disputa sâmbătă, la Tibilisi, în compania reprezentativei Georgiei este o dispută care, dincolo de orgolii, are o miză triplă, un duel între două națiuni care și-au câștigat deja dreptul de a evolua la Cupa Mondială din 2015, informează Agerpres. După fluierul final al partidei de la Tbilisi se va cunoaște cine a cucerit titlul de campioană în Cupa Europenă a Națiunilor ediția 2014, cui îi va aparține pentru un an Cupa Antim Ivireanul și în ce grupă vor evolua cele două echipe la Cupa Mondială din 2015. În acest moment, România este liderul clasamentului CEN, având un punct avans față de Georgia, cele două națiuni mergând în ediția 2013-2014 umăr la umăr, georgienii cucerind anul trecut trofeul numai grație unui punctaveraj superior. Duelul direct de atunci s-a terminat nedecis, un rezultat echitabil din punct de vedere al faptului că cele două echipe au fost parcă imaginea în oglindă a celeilalte, cu un joc bazat pe forța înaintării și cu transformerii în rol de marcatori ai punctelor. Georgia a plecat atunci de pe Stadionul Național Arcul de Triumf cu titlul de campioană a CEN și Cupa Antim Ivireanul, prima grație diferenței mai mari dintre punctele marcate și cele primite față de Stejari, a doua prin faptul că trofeul revenise gruzinilor după victoria din 2012 obținută tot la București. Sezonul 2014 a însemnat practic pentru cele două națiuni atingerea obiectivului major, participarea la Cupa Mondială, atât Georgia cât și România reușind acest lucru după un parcurs fără greșeală, care a rupt clasamentul, Rusia ocupanta poziției a treia fiind devansată cu 15, respectiv 14 puncte. De fapt privind evoluțiile celor două națiuni se pot găsi o mulțime de similitudini, o trăsătură marcantă fiind însă aceea că în fiecare partidă, indiferent de adversar, atât Lelos (cum sunt supranumiți rugbyștii gruzini - n.red), cât și Stejarii au căutat să-și asigure în primul rând victoria știind că fiecare punct înseamnă un pas făcut către Cupa Mondială din 2015, precizează FRR. Atât la georgieni cât și în ceea ce privește echipa noastră, greul a fost dus pe înaintare, pentru ca transformerii să nu rateze nicio oportunitate de a marca puncte, astfel s-a ajuns ca Florin Vlaicu să acumuleze 123 de puncte, iar Merab Kvirikașvili 118, ei fiind urmați în clasamentul realizatorilor de puncte, oarecum ciudat, de belgianul Ali Williams, cu 55 de puncte. Că ambele națiuni au urmărit în primul rând victoria o dovedește și faptul că în prima parte atât Georgia cât și România au acumulat câte un singur punct bonus ofensiv, pentru ca în acest an, beneficiind și de avantajul de a fi jucat trei partide pe propriul teren, Stejarii să câștige toate disputele considerate acasă cu bonificație ofensivă. Cumulat pe întreg sezonul 2013-2014, atât Georgia cât și România au demonstrat că posedă o apărare bună, ambele încasând doar șase încercări, în timp ce din punct de vedere ofensiv georgienii stau mai bine, reușind 31 de eseuri față de 22 ale echipei noastre. Pentru România urmează o partidă dificilă, pentru că dacă Stejarii se deplasează la Tbilisi din postura de lideri ai CEN, palmaresul recent al disputelor cu georgienii este favorabil acestora, Lelos reușind trei victorii și un rezultat de egalitate în ultimele patru întâlniri. Mai mult chiar, Stejarii au învins ultima dată la Tbilisi în 2003, atunci eseurile lui Brezoianu, Gontineac și Maftei, două transformate de Tofan, asigurând un succes cu 19-9, o partida dintre ai cărei actori se mai află astăzi pe teren doar georgianul Teo Zibzibadze. Chiar dacă din această perspectivă balanța pare a se înclina către adversarii noștri de sâmbătă, asul din mâneca Stejarilor poate fi continuitatea unei echipe care anul trecut a reușit cel mai bun procentaj al victoriilor de la introducerea profesionismului, 81%, cu nouă victorii în 11 partide, aceștia au continuat cu succese pe linie în disputele din acest an. Așadar, sâmbătă la Tbilisi, Georgia și România se vor confrunta pentru concluzia sezonului 2013-2014 a Cupei Europene a Națiunilor, o partidă care va începe la ora 15,00 putând fi urmărită în direct pe TVR 1.