Jose Mourinho a făcut SHOW după victoria cu Palace. Ce a scris pe carneţelul unui jurnalist!

Jose Mourinho a făcut SHOW după victoria cu Palace. Ce a scris pe carnețelul unui jurnalist!

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

La conferința de presă, Mourinho a fost, ca de obicei, exuberant. Întrebat dacă titlul e la orizont, portughezul a barat: "Dacă am juca în alt campionat, da, aș spune fără ezitare. Dar trebuie să fii prost să spui asta în Premier League, unde există atâtea echipe bune". Chelsea a încasat un gol în ultimul minut de joc, dar elevii lui Mourinho nu s-au pierdut cu firea și au controlat minutele de prelungire. "Simt că am o echipă mai bună decât anul trecut. E o evoluție clară. Și nu spun asta datorită faptului că am cumpărat doi jucători fantastici.Unul dintre jurnaliștii prezenți la conferința de presă l-a întrebat pe Mourinho care este secretul victoriei cu Palace. Portughezul a izbucnit în rîs și a cerut un pix pentru a scrie răspunsul: "BIG BALLS". Trimiterea a fost la înfrîngerea de anul trecut, cu aceeași Palace, după care Mourinho a scris pe un carnețel cuvîntul BALLS cînd a fost întrebat de ce are nevoie Chelsea pentru titlu, scrie gsp.ro.