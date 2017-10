Hazard: "Nu mă interesează Real Madrid. Visul meu e Chelsea"

Ştire online publicată Luni, 10 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Mijlocașul Eden Hazard a declarat că nu are nicio dorință de a semna cu Real Madrid în viitorul apropiat și susține că Chelsea este singurul club care îl face să viseze.În vara anului 2012, Chelsea a plătit 40 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Hazard de la gruparea franceză Lille. Fotbalistul a avut de ales între o sumedenie de cluburi mari care l-au curtat, iar decizia sa a fost de a semna cu echipa care, la acea vreme, era campioana Europei."Am luat decizia de a semna cu Chelsea pentru că știam că voi juca", a declarat Hazard pentru postul de televiziune francez Canal+. "Este al treilea sezon pe care îl petrec pe Stamford Bridge. Nu știu dacă sunt piesa centrală a echipei, dar îmi face plăcere să joc pentru această echipă a lui Chelsea."Întrebat despre posibilitatea de a reveni în Franța la PSG, belgianul a continuat să insiste pe faptul că este mulțumit la actuala sa echipă. "Nu îmi este dor atunci când mă mai uit la Ligue 1. Mă gândesc la viitor, nu la trecut. PSG au niște jucători foarte mari, dar Chelsea are mai multă experiență și un lot mai complet. În plus, avem și o experiență mai dezvoltată în Liga Campionilor. Nu am spus niciodată că dacă va fi să plec vreodată de la Chelsea va fi doar pentru Real Madrid. Singurul club care mă face să visez este Chelsea", a concluzionat internaționalul belgian, scrie prosport.ro.