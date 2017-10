Eticheta lui Diego Costa, pusă de cel mai important om de la Atletico Madrid

Ştire online publicată Miercuri, 05 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Enrique Cerezo, președintele formației iberice Atletico Madrid, a declarat pentru publicația AS că regretă pierderea lui Diego Costa. Atacantul naționalei Spaniei a fost transferat la Chelsea Londra în vara acestui an în schimbul a 32 de milioane de lire.“Este unul dintre cei mai buni atacanți din lume. Mutarea lui a fost grabită din cauza unui moment in care el nu a putut refuza oferta”, declara Cerezo pentru AS.“Dacă s-ar fi întâmplat acum, nu ar fi plecat. În condițiile în care am primit doar 50% din suma de transfer, putem spune că situația financiară nu este una bună. Pentru el, mai importanți au fost banii”, scrie prosport,ro.