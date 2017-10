Cristiano Ronaldo a depăşit bariera celor 100 de milioane de fani pe Facebook

Cristiano Ronaldo a depășit bariera celor 100 de milioane de fani pe Facebook

Ştire online publicată Joi, 16 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

"Balonul de Aur", 29 de ani, l-a depășit pe Messi cu 26,2 milioane de susținători. Nici un alt sportiv, nu doar fotbalist, nu a reușit să se apropie de acest vîrf: Cristiano Ronaldo e primul cu 100 de milioane de fani pe Facebook. De zece ori mai mult decît populația Portugaliei!Nici marile cluburi nu-i rezistă ca popularitate. Barcelona are doar 76,8 milioane de fani, Real 75,1 milioane. Marele său rival, Messi, nu are nici 75 de milioane, scrie gsp.ro.Și pe Twitter e primul Cristiano. Are peste 30 de milioane de followers. Cu 9,4 mai mult decît locul 2, Kaka.Top 3 Facebook1. Ronaldo 1002. Messi 73,83. Neymar 47,6Top 3 Twitter1. Ronaldo 30,42. Kaka 213. Neymar 14,7