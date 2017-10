Ce spun medicii despre starea fostului campion de Formula 1

După ce vineri, purtătorul de cuvânt al germanului Michael Schumacher a anunțat că fostul campion de Formula 1 are momente în care dă semne de luciditate și de trezire, cotidianul Bild a oferit detalii despre starea de sănătate a acestuia, potrivit Mediafax."Michael face progrese... El are momente în care dă semne de luciditate și de trezire. Suntem alături de el în această luptă lungă și dificilă, împreună cu echipa de la spitalul din Grenoble și suntem în continuare încrezători", a precizat purtătorul de cuvânt Sabine Kehm. Cotidianul Bild scrie că, după 96 de zile de comă, Schumacher pare să reacționeze la vocile pe care le aude în jurul său. "Atunci când un pacient pare că se trezește din comă la auzul vocilor, este un semn pozitiv. Asta demonstrează că simțurile sale sunt intacte și funcționează", a declarat profesorul Joachim Rother, șef al departamentului de neurologice al spitalului din Hamburg, citat de Bild. El a adăugat: "O reacție este întotdeauna un semn pozitiv, cu condiția să nu fie doar un reflex, care are loc fără implicare cerebrală". Michael Schumacher, în vârstă de 45 de ani, a fost rănit grav într-un accident de schi, la 29 decembrie, în stațiunea franceză Meribel. Germanul, aflat în faza de revenire progresivă din comă, la spitalul din Grenoble, a fost operat până acum de două ori la cap.