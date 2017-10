Carolina Wozniacki: Pentru mine, mai importante sunt tenisul şi trofeele. Nu sunt motivată de bani

Carolina Wozniacki: Pentru mine, mai importante sunt tenisul și trofeele. Nu sunt motivată de bani

Ştire online publicată Joi, 02 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

După ce a pierdut finala de la US Open în fața Serenei Williams, Caroline Wozniacki a urmat etapele normale unei finaliste. A primit trofeul, a vorbit cu presa, și-a strâns lucrurile și s-a urcat în mașina organizatorilor pentru a pleca spre apartamentul de șapte milioane din Manhattan.Totuși, după aproximativ 30 de minute ea s-a întors la centrul de tenis, cu o față care trăda panica. "Am uitat să îmi ridic premiul", a spus ea.După ce și-a relansat cariera datorită celor 43 de victorii și 16 înfrângeri din acest sezon, daneza de doar 24 de ani a atins un nivel mai dificil decât câștigarea unui turneu de Grand Slam: a devenit principala atracție a tenisului mondial.O parte din apelul său este evident. Este atractivă, o blondă impecabilă de 1,79 metri, care vorbește cursiv opt limbi și are mai mult de 700.000 de fani pe Twitter.Dar, într-o serie de interviuri date la US Open, dar și după, în discuțiile cu prietenii, familia și sfătuitorii săi, un lucru a ieșit în evidență. Dacă Wozniacki va dori să urmeze calea bătătorită de alți jucători de top și vrea să devină o imagine puternică în marketingul global, atunci ea mai are un drum lung de parcurs.De exemplu, potrivit managerului său John Tobias, nu doar că Wozniacki a uitat să-și ceară cecul de 1,45 de milioane de dolari, dar ea nici nu a știut și nici nu le-a cerut sponsorilor bonusuri de aproximativ 500.000 de euro pentru performanța obținută la New York. Ea este atât de liniștită încât nu știe cu cât îl plătește pe tatăl său Piotr, care îi este și antrenor: "Tatăl meu ar lucra și pe gratis. El poate avea tot ce își dorește. Eu am destul de mâncare și să îmi cumpăr pantofi drăguți. Pentru mine, mai importante sunt tenisul și trofeele. Nu sunt motivată de bani".