Şase sportivi români participă la Grand Prix-ul de judo de la Dusseldorf

Șase sportivi români participă la Grand Prix-ul de judo de la Dusseldorf

Șase sportivi români - Corina Căprioriu, Andreea Chițu, Monica Ungureanu, Laszlo Szoke, Costel Danculea și Dan Fâșie - participă, în acest week-end, la Grand Prix-ul de judo de la Dusseldorf, informează Mediafax.Corina Căprioriu a putea să o reîntâlnească la Dusseldorf pe japoneza Kaori Matsumoto, adversara sa din finala olimpică de la Londra. Căprioriu, numărul 7 mondial la categoria 57 de kg., are un prim tur liber, dar o poate întâlni pe Matsumoto dacă japozeza, retrasă doi ani din activitate, o va invinge în turul preliminar pe germanca Selina Dietzer. Și Andreea Chițu, numărul 4 mondial la 52 kg., are un tur liber și va lupta cu învingătoarea întâlnirii Joana Ramos (Portugalia) - Zhanna Stankevich-Armenia. La 48 kg., Monica Ungureanu (nr.26 IJF) va lupta în primul meci cu japoneza Ami Kondo (nr.24 mondial). În întrecerea masculină, România are tot trei reprezentanți. Laszlo Szoke va lupta cu Artiom Nacu din Moldova, la 66 kg., iar la 73 kg.Costel Dănculea va lua startul împotriva kârgâzului Azat Kubakaev, în timp ce Dan Fâșie îl va întâlni pe Magdiel Estrada din Cuba. La Grand Prix-ul de judo de la Dusseldorf, dotat cu premii totale în valoare de 100.000 de dolari, sunt prezenți 370 de judoka din 55 de țări.