Interesaţi de Cristocea, Croitoru, Iacob şi Zaharia

Interesați de Cristocea, Croitoru, Iacob și Zaharia

Patru dintre steliștii puși pe lista de transferări, Cristocea, Croitoru (mijlocași), Zaharia și Iacob (atacanți), sunt doriți și de Farul. Clubul constănțean va discuta cu Steaua în privința termenilor în care cei patru ar putea ajunge la Constanța. Steaua a alcătuit lotul care, astăzi, va merge pentru un stagiu de pregătire în Spania, iar cei patru nu fac parte dintre aleșii lui Lăcătuș, fiind lăsați în țară pentru a-și găsi echipe. Farul nu este însă singura formație care i-ar dori pe steliști, aceștia mai având oferte din țară. De exemplu, Gloria Buzău îi vrea pe Cristocea și Croitoru, la schimb cu Dino Eze, dorit în Ghencea. „Nu putem întoarce spatele când e vorba de Cristocea, jucător care s-a format și a crescut la noi. Și el, și Croitoru sunt mijlocași buni, valoroși, la fel ca și ceilalți doi, Iacob și Zaharia. Depinde însă și de pretențiile Stelei, pentru că noi nu putem plăti pe un jucător suma pe care a dat-o Steaua când l-a achiziționat. Ei sunt deschiși în primul rând unor oferte din străinătate, dar dacă nu vor reuși nimic, rămâne de văzut în ce condiții Steaua va dori să-i cedeze la Farul. Steaua cumpără scump, dar noi nu putem cumpăra de la ei la același preț”, a declarat Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al FC Farul. În privința lui Guriță, Farul nu are pretenții financiare, în cazul unui eventual transfer. Farul, prima opțiune „Nu am fost sunat de nimeni de la Farul, însă sunt deschis unei oferte de acolo. Farul reprezintă întotdeauna o variantă pentru mine, acolo am crescut, de acolo am plecat la Steaua. Dacă voi fi sunat de cineva de la Constanța, vom discuta, pentru că Farul va fi prima mea opțiune pentru un transfer. Aș renunța chiar și la un club din străinătate, dacă Farul m-ar solicita să revin. Vreau să mă întorc la Constanța, aștept să fiu sunat“ Vasilică Cristocea