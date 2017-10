Prilej de revanșă pentru Ribery și compania

Inter - Bayern Munchen, finala din optimi

Echipele care au jucat pentru trofeu în ediția trecută a Ligii Campionilor la fotbal se întâlnesc din nou, în faza optimilor. Atunci s-a impus formația italiană, așa că germanii freamătă de dorul răzbunării. Partidele din optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, stabilite vineri, la tragerea la sorți de la Nyon (Elveția), sunt următoarele: AS Roma - Șahtior Donețk, AC Milan - Tottenham, Valencia - Schalke 04, Inter Milano - Bayern Munchen (finala ediției trecute, câștigată cu 2-0 de italieni), Lyon - Real Madrid, Arsenal - FC Barcelona, Olympique Marseille - Manchester United și FC Copenhaga - Chelsea. Meciurile se vor juca pe 15 / 16 - 22 / 23 februarie 2011 (turul) și 8 / 9 - 15 / 16 martie 2011 (returul). Steaua a ratat-o pe Villarreal în „16“-imi Tot vineri, la Nyon s-au stabilit și „16”-imile de finală ale Europa League: 1. Napoli (echipa care s-a calificat în dauna Stelei) - Villarreal, 2. Glasgow Rangers - Sporting Lisabona, 3. Sparta Praga - Liverpool, 4. Anderlecht - Ajax Amsterdam, 5. Lech Poznan - Sporting Braga, 6. Beșiktaș - Dinamo Kiev, 7. FC Basel - Spartak Moscova, 8. Young Boys Berna - Zenit St. Petersburg, 9. Aris Salonic - Manchester City, 10. PAOK Salonic - ȚSKA Moscova, 11. Sevilla - FC Porto, 12. Rubin Kazan - Twente Enschede, 13. Lille - PSV Eindhoven, 14. Benfica Lisabona - VfB Stuttgart, 15. Bate Borisov - PSG, 16. Metalist Harkov - Bayer Leverkusen. Meciurile se vor juca pe 17 februarie 2011 (turul) și 24 februarie (returul). În optimi se vor juca partidele: învingătoarea meciului 14 - învin-gătoarea meciului 15, 6 - 9, 12 - 8, 10 - 11, 13 - 2, 16 - 1, 4 - 7, 3 - 5. Ultimele trei echipe calificate în „16"-imi (Aris Salonic, Lille, Anderlecht) s-au stabilit joi seară, când s-au jucat ultimele meciuri din grupe: Salzburg - Lech Poznan 0-1, Juventus - Manchester City 1-1, Aris Salonic - Rosenborg 2-0, Bayer Leverkusen - Atletico Madrid 1-1, Lille - Gent 3-0, Levski Sofia - Sporting Lisabona 1-0, Anderlecht - Hajduk Split 2-0, AEK Atena - Zenit St. Petersburg 0-3, VfB Stuttgart - Odense BK 5-1 (titular integralist la gazde, Marica a înscris golul cinci, în minutul 90+3), Getafe - Young Boys Berna 1-0, Debrecen - Sampdoria 2-0, PSV - Metalist 0-0. „Șahtior are prima șansă cu Roma“ „După părerea mea, avem prima șansă în confruntarea cu AS Roma. Totuși, formația italiană rămâne una puter- nică, experimentată pe plan internațional și cu un antrenor, Claudio Ranieri, foarte bun. Sperăm să facem o pregătire foarte bună de iarnă și să reușim să ne păstrăm cel puțin nivelul din această toamnă. În cariera mea, am mai obținut rezultate bune contra Romei. Prin califi-carea în optimile Ligii Campio-nilor, Șahtior și-a îndeplinit obiectivul din această ediție, astfel că vom juca fără presiune dubla cu Roma” Mircea Lucescu, antrenor Șahtior Donețk