Inter a bătut cu 4-3 Tottenham, după 4-0 în minutul 35

Meciurile din etapa a treia a seriilor A, B, C și D ale Ligii Campionilor la fotbal, jucate aseară, s-au încheiat cu rezultatele: grupa A: Inter - Tottenham 4-3 (Zanetti 2, Eto'o 11p, 35, Stankovic 14 / Bale 52, 90, 90+1), Twente - Bremen 1-1 (Janssen 75 / Arnautovic 80); B: Schalke 04 - Hapoel Tel-Aviv 3-1 (Raul 3, 58, Jurado 68 / Shechter 90+3), Lyon - Benfica 2-0 (Briand 21, Lisandro 51); C: Rangers - Valencia 1-1 (Edu 34 / Edu 46-autogol), Manchester United - Bursaspor 1-0 (Nani 7); D: FC Barcelona - FC Copenhaga 2-0 (Messi 19, 90+2), Panathinaikos - Rubin Kazan 0-0.