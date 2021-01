Înotătorii de la Palatul Copiilor se pregătesc la bazinul lui Răzvan Florea

„Toate bazele şi cluburile sportive care aparţin de Ministerul Educaţiei sunt obligatoriu închise. Antrenamentele se fac doar în format electronic cu ajutorul platformelor online. De vreo două săptămâni părinţii elevilor mei au pus mână de la mână şi am reuşit să cumpărăm abonamente, astfel încât să ne antrenăm la bazinul lui Răzvan Florea. Bazinele sunt deschise în toată ţara, doar cele care aparţin de Ministerul Educaţiei sunt închise. În martie şi în aprilie încep competiţiile şi abia aşteptăm. Ceilalţi se antrenează din luna august a anului trecut şi astfel riscăm să mergem la concurs şi să ne facem de râs. S-au modificat datele de concurs şi astfel prima competiţie oficială ar avea loc în luna aprilie şi constă în Cupa României la juniori, tineret şi seniori la feminin. Pe 6 şi pe 9 aprilie continuă Cupa României la masculin. Internaţionalele României vor avea loc între 17 şi 20 iunie”, a declarat Octavian Tileagă pentru „Cuget Liber”.





De cele mai multe ori baremele de calificare reprezentau o problemă pentru înotători. Nu toţi reuşeau să se califice şi astfel aveau de suferit. În acest an situaţia este diferită. Campionatele Regionale, cele care decideau baremul de calificare, nu vor mai fi organizate, astfel că toţi sportivii vor putea participa la concursurile care vor avea loc în vara acestui an.



„Campionatele Regionale s-au desfiinţat şi pentru a stimula concurenţii, la campionatele care vor avea loc în vară, toţi sportivii se vor putea înscrie fără barem. Înainte exista regula baremului pe care trebuia să o bifezi la Campionatele Regionale care acum nu vor mai avea loc. În rest, ne desfăşurăm activitatea aşa cum putem. Noi ne antrenăm cu gândul la medalii. Ne-ar durea sufletul dacă am rata cucerirea unor medalii pentru că ştiu că avem sportivi competitivi care sunt valoroşi. Acesta este obiectivul principal. Există o inegalitate între cluburile private şi cluburile care aparţin de Ministerul Educaţiei”, a mai spus Octavian Tileagă.





El a declarat, la finalul anului trecut, pentru „Cuget Liber” că pregătirea elevilor săi la începutul pandemiei de coronavirus a fost una extrem de dificilă.





Până să găsească soluţia actuală şi să se pregătească la bazinul lui Răzvan Florea, sportivii de la Palatul Copiilor se pregăteau doar prin intermediul mediului online.





Cu ajutorul banilor primiţi de la părinţii micuţilor sportivi, aceştia se pot antrena la bazinul pe care îl deţine campionul olimpic, Răzvan Florea. Prietenia dintre Octavian Tileagă şi fostul său elev, Răzvan Florea, este una foarte cunoscută, astfel că marele campion nu îşi putea lăsa profesorul la greu.