"Inima mea va fi mereu alături de CS Farul, iar Constanţa este casa mea"

Campioana europeană Eliza Samara:

"Inima mea va fi mereu alături de CS Farul, iar Constanța este casa mea"

Campioana europeană la tenis de masă Elizabeta Samara și-a reluat antrenamentele, zilele trecute, în sala Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru“ din Constanța, un loc plin de încărcătură emoțională pentru Eliza, considerată a fi una din cele mai valoroase jucătoare de tenis de masă din istoria României, alături de Mihaela Șteff sau Otilia Bădescu.Chiar dacă s-a transferat în vara anului trecut de la CS Farul Constanța la CSA Steaua București, Eliza Samara nu pierde nicio ocazie de a se pregăti alături de viitorii campioni de pe litoral, împreună cu antrenorii ce i-au îndrumat pașii către marea performanță. Constănțeanca a sărbătorit Crăciunul alături de familie, apoi a plecat într-o vacanță de o săptămână în Thailanda, mai precis în aglomerația și agitația metropolei Bangkok.„A fost o vacanță plăcută, am încercat să mă bucur cât mai mult de aceste zile libere, însă nu a fost o alegere prea inspirată, fiindcă în Bangkok este nebunie curată, ca în China. Aglomerație foarte mare. Terminam ziua mai obosită decât o începeam”, a declarat Samara.Două transferuri de efectAnul trecut, Eliza Samara a bifat două transferuri de efect. La nivel național, în probele individuale, aceasta s-a transferat de la CS Farul la Steaua. De asemenea, a schimbat și echipa străină alături de care țintește trofeul Ligii Campionilor: de la Metz TT (Franța), la Siarka Zot Tarnobrzeg (Polonia). Victorii pe linie în tricourile ambelor echipe. Cu toate acestea, cea mai importantă performanță a fost obținută alături de echipa națională, la Campionatul European din Luxemburg.„A fost un an bun, început însă cu operația la genunchi. Deja nu mai aveam răbdare, gândurile mă copleșeau. Am fost în primele 16 la Campionatele Mondiale, am obținut victorii foarte multe alături de echipele de club, apoi a venit Campionatul European, acolo unde îmi doream să facem o figură foarte frumoasă și am reușit acest lucru”, a completat campioana.Sportiva ajunsă la 28 de ani și-a stabilit un obiectiv îndrăzneț în acest an, pentru prima dată declarat oficial: cucerirea cât mai multor medalii europene la individual, atât la Top 16 Europe, cât și la Campionatul European.„Vreau să îmi reintru rapid în ritm, deoarece nu am mai avut 12 zile libere de când m-am apucat de sport, cam 22 de ani. Au fost foarte binevenite, deoarece interveniseră rutina și oboseala mentală. Dar acum, mă antrenez de trei ori pe zi și așteptăm primul meci din Champions League, după care Top 16 Europa (3-4 februarie, Elveția), acolo unde sunt favorită numărul 2. Mi-am stabilit ca obiectiv, pentru prima dată în carieră, să devin campioană. Întotdeauna am fost modestă și nu mi-am arătat intențiile, însă acum sunt motivată să câștig și nu mai ascund acest lucru. De asemenea, îmi doresc foarte mult să fiu pe podium și la Campionatul European (18-23 septembrie, Spania)”, a declarat Eliza, plină de încredere.Un sentiment ciudatPentru prima dată după mai bine de 20 de ani, Samara a reprezentat în competițiile naționale un alt club din afara Constanței. Chiar dacă i-a fost un pic cam greu, Eliza a găsit resursele necesare de a cuceri un nou titlu național.„A fost un sentiment ciudat să reprezint alt club în afară de Farul. Nu am fost chiar în apele mele. Inima mea va fi mereu alături de Farul, iar casa mea va fi întotdeauna Constanța, chiar dacă în acest moment joc pentru Steaua. Chiar le mulțumesc foarte mult celor de acolo pentru că au încredere în mine și că mi-au oferit această oportunitate. Mi-au promis că, în următorii ani, vor forma o echipă care să se lupte în Champions League, deci este un proiect de mare performanță. Am visat să joc la cel mai înalt nivel pentru o echipă din România”, a conchis Eliza Samara.