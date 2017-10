Înfrângerea cu Steaua i-a fost fatală! Djordje Cirkovic părăseşte banca HCDS

Înfrângerea cu Steaua i-a fost fatală! Djordje Cirkovic părăsește banca HCDS

Conducerea clubului constănțean a anunțat, ieri, despărțirea pe cale amiabilă de antrenorii sârbi Djordje Cirkovic și Marko Sesum, după cea mai neagră perioadă din istoria clubului, în ultimele șase runde, HCDS înregistrând o victorie, un egal și patru înfrângeri.Eșecul de miercuri a fost picătura care a umplut paharul, cu atât mai mult cu cât, înaintea meciului cu HCDS, Steaua nu învinsese pe nimeni în 2017 și părea o victimă sigură. Pe teren, HC Dobrogea nu a putut conduce nici măcar o dată pe tabelă, fiind într-o continuă cursă după egalare. Faptul că cel mai bun marcator al echipei în prima parte de campionat, Dalibor Cutura, nu a înscris niciun gol spune multe despre evoluția formației de pe litoral.„Am stat de vorbă cu Djordje Cirkovic și am căzut de comun acord că așa este cel mai bine pentru ambele părți. El este un antrenor cu mare caracter și a decis că echipa are nevoie de un șoc. Și-a asumat toată această perioadă neagră și a considerat că este mai bine să ne părăsească. Momentan, nu știm cine va antrena echipa în continuare. Nu am avut timp să ne reorientăm, însă lucrăm la acest aspect și trebuie să găsim o soluție rapid”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele-jucător Ionuț „Rudi” Stănescu.Dobrogenii joacă, sâmbătă, 18 martie, de la ora 12.15, în fața propriilor suporteri, în compania celor de la CSM Satu Mare. Până la finalul sezonului regulat, HCDS va mai juca cu Potaissa Turda (în deplasare) și CSM București (acasă).Clasament: 1. Dinamo București (56 p), 2. Potaissa Turda (46 p), 3. CSM București (43 p), 4. HC Dobrogea Sud (41 p), 5. HC Odorhei (41 p), 6. SCM Politehnica Timișoara (32 p).