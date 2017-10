Constantin Gache, antrenorul principal al Farului:

„Înfrângerea cu CFR ne-a cam zdruncinat”

Constantin Gache, antrenorul principal al Farului, a declarat că eșecul din partida cu CFR Cluj a tulburat puțin apele la Farul. „Îmi pare rău de această înfrângere, pentru că se încropise o atmosferă frumoasă și căpătasem încredere în noi. Eșecul ne-a cam zdruncinat, pe toate planurile. Sper să avem tăria să ne adunăm repede, să ne recăpătăm entuziasmul și să obținem un rezultat bun la Tg. Jiu, în meciul de campionat de vineri. Un scor pozitiv acolo ar putea fi benefic pentru tot restul campionatului“, a arătat Gache. Tehnicianul constănțean știe că formația din Gorj este o nucă tare, că Liviu Mihai e în formă, a dat goluri, că evoluții bune a avut și Ilie Iordache, dar spune că „problema e la noi, să ne revenim și să ne recăpătăm încrederea, pentru a juca precum în partidele cu Ceahlăul și Poli Iași“. Fără capete tăiate Gache este de părere că nu era cazul să se ia măsuri împotriva jucătorilor după partida cu CFR Cluj. „La fiecare meci apar greșeli, altfel nu s-ar mai înscrie goluri. Nu e cazul să tăiem capete după un singur meci, pentru erori personale. Gheară și Farmache jucaseră bine în partidele precedente. Apoi, greșeala lui Gheară putea fi reparată eventual de Șchiopu sau poate chiar de Farmache, care trebuia să fie la dublaj, sau poate chiar de Mala ori Pătrașcu. Plus Curcă, putea să fie mai în față și închidea unghiul”, a spus Gache, care nu uită însă nici valoarea Clujului: „Câștigase tot afară până la meciul cu noi și, după părerea mea, are cel mai bun joc din Liga 1. Va mai învinge și alte echipe în deplasare. Oricum, în primele 30 de minute le-am pus probleme“. Potrivit lui Gache, discuția de luni seară dintre conducere și jucători a fost benefică. „Toată lumea, antrenori, conducători, fotbaliști, am spus lucrurilor pe nume, analizând cauzele și efectele înfrângerii cu CFR“, a dezvăluit tehnicianul. 20 de „rechini” pentru Tg. Jiu - Petroșani Farul pleacă spre Tg. Jiu astăzi la prânz. Va fi deplasat un lot de 20 de jucători, având în vedere că, după meci, echipa rămâne acolo și se va antrena până luni, când pornește spre Petroșani, la meciul de Cupă, de marți.Constantin Gache, antrenorul principal al Farului, a declarat că eșecul din partida cu CFR Cluj a tulburat puțin apele la Farul. „Îmi pare rău de această înfrângere, pentru că se încropise o atmosferă frumoasă și căpătasem încredere în noi. Eșecul ne-a cam zdruncinat, pe toate planurile. Sper să avem tăria să ne adunăm repede, să ne recăpătăm entuziasmul și să obținem un rezultat bun la Tg. Jiu, în meciul de campionat de vineri. Un scor pozitiv acolo ar putea fi benefic pentru tot restul campionatului“, a arătat Gache. Tehnicianul constănțean știe că formația din Gorj este o nucă tare, că Liviu Mihai e în formă, a dat goluri, că evoluții bune a avut și Ilie Iordache, dar spune că „problema e la noi, să ne revenim și să ne recăpătăm încrederea, pentru a juca precum în partidele cu Ceahlăul și Poli Iași“. Fără capete tăiate Gache este de părere că nu era cazul să se ia măsuri împotriva jucătorilor după partida cu CFR Cluj. „La fiecare meci apar greșeli, altfel nu s-ar mai înscrie goluri. Nu e cazul să tăiem capete după un singur meci, pentru erori personale. Gheară și Farmache jucaseră bine în partidele precedente. Apoi, greșeala lui Gheară putea fi reparată eventual de Șchiopu sau poate chiar de Farmache, care trebuia să fie la dublaj, sau poate chiar de Mala ori Pătrașcu. Plus Curcă, putea să fie mai în față și închidea unghiul”, a spus Gache, care nu uită însă nici valoarea Clujului: „Câștigase tot afară până la meciul cu noi și, după părerea mea, are cel mai bun joc din Liga 1. Va mai învinge și alte echipe în deplasare. Oricum, în primele 30 de minute le-am pus probleme“. Potrivit lui Gache, discuția de luni seară dintre conducere și jucători a fost benefică. „Toată lumea, antrenori, conducători, fotbaliști, am spus lucrurilor pe nume, analizând cauzele și efectele înfrângerii cu CFR“, a dezvăluit tehnicianul. 20 de „rechini” pentru Tg. Jiu - Petroșani Farul pleacă spre Tg. Jiu astăzi la prânz. Va fi deplasat un lot de 20 de jucători, având în vedere că, după meci, echipa rămâne acolo și se va antrena până luni, când pornește spre Petroșani, la meciul de Cupă, de marți.