Înfrângere usturătoare pentru FC Farul, la Suceava

In Top 500 o ducem bine, la fotbal nu !!!

Navigatia o duce bine in Constanta, avem firme de crewing care sunt pe plus, insa nu avem bani pentru FC Farul, nu vrem sa aducem Constanta in UCL, daca aveam un stadion cu discoteci de noapte in interiorul stadionului probabil asa am fi avut buget de performanta. In top 500 Constanta o duce bine, insa pentru fotbal nu se gasesc bani, stam cu toti la umbra ca vezi domnule exista fotbal numit Viitorul, dar care se joaca in Ilfov si nu la Constanta, treziti-va, uniti-va si bagati Constanta in UCL al fotbalului !!!