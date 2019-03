Play-off-ul Ligii I la fotbal

Înfrângere la limită pentru FC Viitorul în derby-ul cu CFR Cluj

CFR Cluj a învins-o pe FC Viitorul cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă seara, în deplasare, la Ovidiu, într-un meci din etapa a doua a fazei play-off a Ligii I de fotbal.







Campioana s-a impus prin golul marcat de Adrian Păun (min. 73), după o pasă venită de la Damjan Djokovic.

FC Viitorul a ratat trei mari ocazii de gol, prin Denis Drăguș (min. 3, 40) și Andrei Ciobanu (min. 83), iar oaspeții au avut o șansă bună de gol prin Alexandru Ioniță II (min. 57).







„Am pregătit meciul foarte bine, am început la fel de bine. Am avut ocaziile noastre. Apoi, când am început să fim individualiști, s-a dus totul. Am început să fim dominați, fiindcă erau goluri prea mari între linii. Dar în față trebuia să fim mai inspirați, să vedem poarta mai bine. Vom analiza ce s-a întâmplat. Am luat gol din greșeala lui Bradley de Nooijer, care n-a strâns. A fost lipsă de comunicare și a fundașilor centrali. Nu ne rămâne decât să învățăm din greșeli”, a declarat managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi.







În campionat, FC Viitorul se află pe locul patru, cu 22 de puncte, iar etapa viitoare va înfrunta, în deplasare, pe OSK Sepsi, luni, 1 aprilie, de la ora 20.30.