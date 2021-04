Înfrângere la limită pentru Farul în meciul cu Metaloglobus

Constănţenii şi adversarii lor au mers cap la cap până în minutul 58, atunci când Claudiu Herea a înscris unicul gol al meciului.



În urma acestei înfrângeri, Farul pierde teren în ceea ce priveşte clasamentul din play-out. Constănţenii sunt pe locul al doilea cu 33 de puncte, la egalitate cu Metaloglobus.





„O partidă pe care o pierdem după o singură situație pe care le-am oferit-o. O minge respinsă care nu trebuia să o sară și am primit un gol, după care nu am mai putut să revenim. Până în acel moment, am încercat să jucăm, dar jocul a fost un pic haotic după golul primit și acesta a fost rezultatul. Din păcate, continuăm să ne chinuim, nu reușim să marcăm, să ne creăm situații clare, chiar dacă jocul îl controlăm și avem posesia. În ultimii 30 de metri, nu suntem lucizi, nu jucăm fazele așa cum trebuie și nu suntem periculoși în fața porții”, a declarat, la finalul meciului, Ianis Zicu.





FC Farul Constanţa a înregistrat, sâmbătă, prima înfrângere din acest an. Echipa antrenată de Ianis Zicu a jucat pe terenul celor de la Metaloglobus, în etapa a doua din play-out-ul Ligii a Doua.