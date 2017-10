Înfrângere dureroasă pentru FC Farul în meciul cu Botoşani

Înfrângere dureroasă pentru FC Farul în meciul cu Botoșani

FC Farul a pierdut, sâmbătă, pe teren propriu, confruntarea cu liderul Seriei I, FC Botoșani, scor 0-2 (0-1), contând pentru etapa a XIX-a a Ligii a II-a.Golurile au fost marcate de Hadnagy (min. 19) și Maghici (min. 83). În minutul 28, Sergiu Popescu a fost eliminat din joc pentru al doilea galben, pentru proteste, după un fault al lui Săceanu.„Este o înfrângere care doare, pe care nu o așteptam. Prin prisma a ceea ce am prestat până acum, ne așteptam să avem un joc superior, însă atunci când joci cu un om în minus cu o echipa ca FC Botoșani, este greu să te lupți. Am încercat să ne adaptăm și să ducem jocul cât mai mult la diferență mică de gol, să rămânem în joc, iar la final, în momentul în care am riscat și am schimbat sistemul în 3-4-2, ca să jucăm cu două vârfuri, s-a văzut imediat cel de-al doilea gol. Sper ca această înfrângere să nu afecteze vestiarul. Jocurile cu adevărat importante încep de abia peste două săptămâni. Una peste alta, am ieșit cu patru puncte din patru jocuri. Este destul de puțin față de ceea ce ne așteptam”, a declarat, la finalul partidei, antrenorul FC Farul, Alin Artimon.Cu nervii întinși la maximTemperamentul coleric al tehnicianului bănățean s-a putut observa și în această partidă. Aproape la fiecare decizie controversată a centralului Dragoș Istrate, observatorul jocului a fost nevoit să îl roage pe Alin Artimon să se calmeze.„Despre arbitraj nu vreau să vorbesc, pentru că sunt cel mai suspendat antrenor în viață”, a mai spus Artimon.Pentru FC Farul, au evoluat: Curcă, Birău, Buzea, Călințaru (Berti, min. 81), Ghenciu (Mucsi, min. 69), Ivanovici (cpt.), Nițescu, I. Popescu, Sg. Popescu, Săceanu, Stoianof (Chițu, min. 60). Rezerve: Vl. Neagu, Băjan, Drugă, Țabără.Etapa viitoare, FC Farul va sta, datorită numărului impar de echipe din campionat, urmând să mai joace pe 13 aprilie, cu Rapid CFR Suceava, pe stadionul „Farul”.