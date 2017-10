Informaţia zilei despre Simona Halep

Informația zilei despre Simona Halep

Ştire online publicată Luni, 07 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Românca Simona Halep ocupă în continuare locul cinci în clasamentul jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicității luni, la o diferență de 86 de puncte de locul patru, pe care se află Garbine Muguruza (Spania).Podiumul este neschimbat, cu americanca Serena Williams pe prima poziție, urmată de germanca Angelique Kerber și de poloneza Agnieszka Radwanska.Halep, care are un început de an slab, cu două victorii și patru înfrângeri în circuitul WTA, are un avans de 730 de puncte de următoarea clasată, Carla Suarez Navarro.Pentru româncă vor urma săptămâni dificile în care are de apărat multe puncte, după titlul cucerit anul trecut la Indian Wells și finala jucată la Miami.A doua româncă din ierarhie este Monica Niculescu, aflată în continuare pe locul 34, Irina Begu a urcat o poziție și este pe 35, iar Alexandra Dulgheru a coborât 26 de locuri și se află pe 93. Andreea Mitu a pierdut și ea două locuri, fiind acum pe 112.La dublu, Monica Niculescu a coborât o treaptă și este pe 31, Irina Begu staționează pe 38, iar Raluca Olaru a urcat un loc, fiind acum pe 46.