INFO JO 2008

# Patru cai au fost excluși din proba individuală de sărituri peste obstacole, din cadrul competiției de hipism de la Jocurile Olimpice, după ce au fost depistați pozitiv, a anunțat Federația Ecvestră Internațională, for care s-a limitat să menționeze că cei patru cai sunt din Brazilia, Germania, Irlanda și Norvegia. Aceste teste pozitive riscă să afecteze clasamentul din finala probei pe echipe la sărituri peste obstacole, unde Norvegia a obținut medalia de bronz. # Comitetul Olimpic Internațional a cerut Federației Internaționale de Gimnastică să ancheteze acuzațiile referitoare la vârsta gimnastelor chineze și, în special, a dublei medaliate cu aur la JO 2008, He Kexin. Potrivit documentelor oficiale ale competiției de la Beijing, He Kexin este născută pe 1 ianuarie 1992 și a împlinit, așadar, vârsta minimă impusă pentru a putea concura la JO, 16 ani. Însă, conform informațiilor apărute în presa americană chiar înaintea deschiderii JO 2008, He Kexin ar avea de fapt doar 14 ani și, în aceste condiții, gimnasta nu ar fi avut dreptul de participare. Un expert în computere din SUA a reconfirmat această ipoteză, expediind presei mai multe e-mail-uri ce conțin, după cum susține el, dovezi ale faptului că gimnasta ar fi născută de fapt în 1994. # Cei opt urși panda gigant care au fost aduși, în luna mai, la Beijing, pentru a putea fi admirați pe durata Jocurilor Olimpice, se simt foarte bine și vor rămâne, probabil, în capitala Chinei până la finele acestui an, când habitatul lor din provincia Sichuan, distrus de cutremur, va fi refăcut. „Urșii s-au adaptat foarte bine condițiilor de la Beijing și au acum o foarte mare poftă de mâncare”, a declarat directorul adjunct al grădinii zoologice din Beijing, Zhang Jinguo. Acesta a adăugat că cei opt panda s-au îngrășat, în medie, cu 1,5-2 kg de la sosirea lor la Beijing.