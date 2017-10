Îndrăzniţi să pariaţi pe HCM Constanţa?

Liga Campionilor la handbal masculin

Îndrăzniți să pariați pe HCM Constanța?

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanța, dispută astăzi, de la ora 20.00, la Buzău, partida din etapa a doua a Grupei C a Ligii Campionilor. După ce au pierdut la limită (29-30) prima partidă din grupă, în deplasa-re, cu polonezii de la Wisla Plock, elevii lui Ion Crăciun au o misiune infernală cu HSV Hamburg, echipă care are în lot o adevărată pleiadă de vedete. Un lucru demn de remarcat este faptul că handbaliștii de HSV Hamburg sunt campionii en-titre ai Germaniei, ei reușind performanța extraordinară de a le sufla titlul, după multă vreme, celor de THW Kiel, „mașina de handbal”. Dintre vedetele Hamburgului, care are deja două puncte în această grupă, merită menționați frații Gille, pivotul croat Igor Vori, frații Lijewski sau neamțul Pascal Hens. În ceea ce o privește pe HCM Constanța, aceasta vine după eșecul dramatic din Polonia, care le-a afectat serios moralul handbaliștilor de pe litoral, în condițiile în care aceștia au avut, practic, meciul în mână. O victorie, însă, la Buzău, le-arreda încrederea în forțele proprii.