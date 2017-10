„Inconstanţa porneşte de la psihicul jucătorilor“

Cristian Gațu, despre evoluția naționalei României la Campionatul Mondial de handbal masculin din Croația:

„Inconstanța pornește de la psihicul jucătorilor“

Ştire online publicată Joi, 29 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Federației Române de Handbal, Cristian Gațu, a declarat, ieri, că ratarea obiectivului reprezentativei masculine la Campionatul Mondial din Croația - ocuparea unui loc în primele 12 - a trecut în planul secund, importantă fiind experiența acumulată de jucători. „În primul rând, calificarea la Mondiale a fost un succes, după 14 ani de absență. E adevărat că, în entuziasmul nostru, ne-am dorit mai mult și am stabilit împreună obiectivul de calificare în primele 12 echipe din lume. Am dorit să formăm cât mai repede mentalitatea de învingători. Din punctul meu de vedere, faptul că s-a atins sau nu obiectivul a trecut în planul secund. Au fost lucruri bune, dar și mai puțin bune. Naționala a arătat în anumite momente că joacă un handbal modern, au fost jucători care și-au confirmat valoarea și au arătat că aceasta este internațională, mă refer la Ionuț Stănescu, Eremia Pârâianu și Adrian Petrea, dar și jucători care au reconfirmat faptul că ne putem baza pe ei pentru viitor - Mihai Popescu, Sorin Bârză, Valentin Ghionea, Marian Cozma, Laurențiu Toma și Ionuț Georgescu. Marele câștig - naționala a acumulat un bagaj mare de experiență la Mondiale, care îi va folosi în viitor”, a declarat Cristian Gațu. Cu toate acestea, președintele FRH susține că participarea la CM din Croația a avut și părți negative. „La minusuri, putem trece inconstanța din aproape fiecare meci, care ne-a costat. Aparent, se poate vorbi despre lipsa unei pregătiri fizice, dar eu cred că totul a plecat de la psihic. De Franța am fost aproape, pe Ungaria am avut-o în mână și numai faptul că jucătorii s-au speriat de succes a dus la acea înfrângere. Este posibil ca acel eșec să fi influențat parcursul ulterior”, a explicat Gațu. Șeful FRH a adăugat că următorul obiectiv al selecționerului Aihan Omer este calificarea echipei la Jocurile Olimpice de la Londra 2012. „Vom trece la analiză, care este foarte importantă pentru competițiile următoare. Trebuie făcută o selecție foarte obiectivă și programate meciuri de pregătire cu echipe puternice. Aihan Omer are contractul prelungit până în 2012, cu obiectiv de calificare a naționalei la Jocurile Olimpice de la Londra”, a precizat oficialul federal.