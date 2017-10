Începe US Open! Simona Halep, întâlnire de gradul 0 cu Maria Sharapova

Jucătoarea de tenis Simona Halep o va întâlni pe rusoaica Maria Sharapova în prima rundă a turneului US Open, ultimul de Grand Slam al anului, care debutează, astăzi, la arenele Flushing Meadows din New York. Meciul este programat marți dimineață, nu înainte de ora 02:00 (ora României).Constănțeanca, numărul 2 mondial și a doua favorită a turneului, are drept cea mai bună performanță a sa la New York o semifinală în 2015, în timp ce anul trecut s-a oprit în sferturi. Sharapova, care a revenit în aprilie după o suspendare, a cucerit titlul la US Open în 2006 și va juca anul acesta la Flushing Meadows grație unui wildcard.Constănțeanca nu a învins-o niciodată pe Sharapova, în șase partide jucate până acum. Ultima confruntare a avut loc la Turneul Campioanelor din 2015, când rusoaica s-a impus cu 6-4, 6-4. Halep a pierdut și două finale în fața Mariei Sharapova, la Roland Garros și la Madrid, ambele în 2014.„Eram pe teren și mă antrenam. Am primit un mesaj și reacția mea a fost normală, pentru că anul acesta am avut parte de trageri la sorți grele, aproape de fiecare dată. Apoi mi-am făcut normal antrenamentul, nu am avut emoții. Despre wild card-ul ei, pot să spun că e decizia organizatorilor, pot face orice vor. Ea revine, e suficient de puternică să revină, are multă experiență, a câștigat multe turnee. Va fi o provocare să joc împotriva ei, în primul tur al unui Grand Slam”, a declarat Halep după aflarea veștii.Tot în primul tur de la US Open, Monica Niculescu (58 WTA) joacă cu Kristina Mladenovic (Franța, 14 WTA), Ana Bogdan va evolua împotriva americancei Taylor Townsend (119 WTA), Mihaela Buzărnescu (133 WTA) o întâlnește pe Caroline Wozniacki (Danemarca, 5 WTA), Sorana Cîrstea (53 WTA) are meci accesibil cu Lesley Kerkhove (Olanda, 170 WTA), iar Irina Begu (57 WTA) se va duela cu o sportivă venită din calificări, Kateryna Kozlova (Ucraina, 115 WTA).