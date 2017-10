Începe o nouă ediţie a trofeului "Dolphin Cup"

Începe o nouă ediție a trofeului "Dolphin Cup"

Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” va organiza, în acest an, cea de-a 5-a ediție a competiției „Dolphin Cup”. Turneul se va desfășura în două perioade pentru șase categorii de vârstă, după cum urmează: 18-21 mai - categoriile 2004 și 2005; 15-18 iunie, categoriile 2006, 2007, 2008, 2009.Iată echipele participante la ediția a 5-a Dolphin Cup: 2004: Academia Hagi, Viitorul Zalău, Petrolul Ploiești, Kids Severin, Dynamik Craiova, Sporteam Bacău, FCSB, Zimbru Chișinău; 2005: Academia Hagi, Petrolul Ploiești, Prosport București, Zimbru Chișinău, Kinder Târgoviște, FC Bacău, FC Voluntari, Prosport Focșani; 2006: Academia Hagi, Zimbru Chișinău, Sparta București, New Star București, CSM Focșani, FC Dani Coman, Kinder Târgoviște, Stars Brăila; 2007: Academia Hagi, Kinder Târgoviște, Prosport Focșani, FC Dani Coman, Inizio București, New Star București, Sport Club Bacău, Zimbru Chi-șinău; 2008: Academia Hagi, Stars Brăila, Prosport Focșani, Champions București, Zimbru Chișinău, Real Junior Vaslui, Inizio București, Inter Star Sibiu; 2009: Academia Hagi, Stars Brăila, Prosport Focșani, Celta Brașov, Kinder Tg. Mureș, Young Steaua, Champions București, FC Bacău.