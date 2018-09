Începe o nouă ediţie a Ligii Naţionale! HC Dobrogea Sud înfruntă pe Dinamo

Începe o nouă ediție a Ligii Naționale! HC Dobrogea Sud înfruntă pe Dinamo

Astăzi, începe o nouă ediție a Ligii Naționale de handbal masculin, competiție ce strânge la start cele mai puternice 14 formații ale țării.Ediția din acest an este una diferită față de precedentele, implementându-se „modelul danez”. Pe scurt, sezonul regulat rămâne cel pe care îl cunoaștem, având de suferit doar play-off-ul. Acesta va fi împărțit în două grupe, A (locurile 1, 3, 5 și 7) și B (locurile 2, 4, 6, 8), unde se va juca în sistem „fiecare cu fiecare”. În plus, locurile 1-2 vor intra cu șase puncte, locurile 3 și 4 - patru puncte, locurile 5-6 - două puncte, iar locurile 7-8 - zero puncte. După disputarea partidelor din grupele play-off-ului, vor avea loc meciurile de clasament. Finala mare se va disputa între câștigătoarele grupelor A și B, iar finala mică, între formațiile clasate pe locurile secunde în A și B.Primul duel de foc are loc chiar în etapa inaugurală. HC Dobrogea Sud joacă astăzi, de la ora 17.30, la Sala Sporturilor din Constanța, împotriva campioanei Dinamo București. Dacă nu puteți ajunge la sală, meciul poate fi urmărit în direct pe TVR 1.„În ultimii doi ani, am debutat acasă cu înfrângere și acest lucru trebuie să înceteze. Vrem să ne facem jocul și să ne impunem. Dinamo a pierdut jucători buni, dar a și adus alții la fel de buni. Am pierdut în Supercupă (26-31), însă nu ne-au fost superiori. Au fost unele momente pe care noi nu am știut să le gestionăm, însă cred că mâine (n.r.- azi) va fi un alt meci”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele HC Dobrogea Sud, Ionuț Stănescu.După trei sezoane câștigate de către Dinamo București, se încearcă întreruperea hegemoniei „câinilor”. HC Dobrogea Sud țintește cununa de lauri, după două sezoane în care nu a reușit să urce pe podium. De asemenea, CSM București și-a propus ca obiectiv câștigarea titlului, iar pentru a se asigura de acest lucru, i-a „furat” de la Dinamo pe frații Esteki, Allahkaram și Sajad, doi dintre cei mai importanți jucători ai campioanei en-titre.Nici Steaua București nu a stat cu mâinile în sân în această campanie de achiziții, cele mai importante transferuri fiind ale lui Javier Humet (CSM București) și Krsto Milosevic (Poli Timișoara). Cu siguranță vor avea un cuvânt greu de spus în acest sezon Potaissa Turda, Poli Timișoara, Dunărea Călărași sau Minaur Baia Mare, echipe care s-au întărit serios și nu concep să nu prindă play-off-ul.v v vÎn turul 1 al Cupei EHF, TRM Plzen a spulberat-o pe HC Glasgow, 39-12 și 30-12, ambele partide disputându-se pe terenul cehilor. Astfel, HC Dobrogea Sud va întâlni echipa din Plzen în turul secund, primul meci având loc la Constanța, pe 6 sau 7 octombrie, iar returul, o săptămână mai târziu, la Plzen.