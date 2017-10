Începe Mondialul, să ţipe vuvuzela!

Mâine,

Începe Mondialul, să țipe vuvuzela!

Ediția a 19-a a Campionatului Mondial de fotbal începe mâine, în Africa de Sud. Fanii sunt gata să se înfrupte la festinul planetar al soccer-ului, în asurzitorul zgomot al vuvuzelei, trompeta cu care sud-africanii vor să bage spaima în adversari. Rând pe rând, 32 de echipe vor intra pe gazon, iar atât de nărăvașa minge „Jabulani” va zbura către porți. Timp de o lună, fotbalul va fi la putere. Își va menține Italia titlul? Va lua Spania și coroana mondială, după cea europeană? Va face Brazilia o demonstrație de forță? Se va pricepe Maradona să-și ducă în vârf Argentina? Vor lovi Anglia, Germania sau Olanda ori vom asista la vreo surpriză de proporții? Nu puteți afla decât dacă sunteți ochi și urechi la freamătul sud-african, așa că lăsați deoparte alte preocupări și treceți la fotbal! Grupa A Africa de Sud Mexic Uruguay Franța Grupa B Argentina Nigeria Coreea de Sud Grecia Grupa C Anglia SUA Algeria Slovenia Grupa D Germania Australia Serbia Ghana Grupa E Olanda Danemarca Japonia Camerun Grupa F Italia Paraguay Noua Zeelandă Slovacia Grupa G Brazilia Coreea de Nord Coasta de Fildeș Portugalia Grupa H Spania Elveția Honduras Chile Vineri, 11 iunie A: Africa de Sud - Mexic (17, Johannesburg, TVR1) A: Uruguay - Franța (21,30, Cape Town, TVR1) Sâmbătă, 12 iunie B: Coreea de Sud - Grecia (14,30, Port Elizabeth, TVR1) B: Argentina - Nigeria (17, Johannesburg, TVR1) C: Anglia - SUA (21,30, Rus-tenburg, TVR1) Duminică, 13 iunie C: Algeria - Slovenia (14,30, Polokwane, TVR1) D: Serbia - Ghana (17, Pretoria, TVR1) D: Germania - Australia (21,30, Durban, TVR1) Luni, 14 iunie E: Olanda - Danemarca (14,30, Johannesburg, TVR1) E: Japonia - Camerun (17, Bloemfontein, TVR1) F: Italia - Paraguay (21,30, Cape Town, TVR1) Marți, 15 iunie F: Noua Zeelandă - Slovacia (14,30, Rustenburg, TVR1) G: Coasta de Fildeș - Portugalia (17, Port Elizabeth, TVR1) G: Brazilia - Coreea de Nord (21,30, Johannesburg, TVR1) Miercuri, 16 iunie H: Honduras - Chile (14,30, Nelspruit, TVR1) H: Spania - Elveția (17, Durban, TVR1) A: Africa de Sud - Uruguay (21,30, Pretoria, TVR1) Joi, 17 iunie B: Argentina - Coreea de Sud (14,30, Johannesburg, TVR1) B: Grecia - Nigeria (17, Bloemfontein, TVR1) A: Franța - Mexic (21,30, Polokwane, TVR1) Vineri, 18 iunie D: Germania - Serbia (14,30, Port Elizabeth, TVR1) C: Slovenia - SUA (17, Johannesburg, TVR1) C: Anglia - Algeria (21,30, Cape Town, TVR1) Sâmbătă, 19 iunie E: Olanda - Japonia (14,30, Durban, TVR1) D: Ghana - Australia (17, Rustenburg, TVR1) E: Camerun - Danemarca (21,30, Pretoria, TVR1) Duminică, 20 iunie F: Slovacia - Paraguay (14,30, Bloemfontein, TVR1) F: Italia - Noua Zeelandă (17, Nelspruit, TVR1) G: Brazilia - Coasta de Fildeș (21,30, Johannesburg, TVR1) Luni, 21 iunie G: Portugalia - Coreea de Nord (14,30, Cape Town, TVR1) H: Chile - Elveția (17, Port Elizabeth, TVR1) H: Spania - Honduras (21,30, Johannesburg, TVR1) Marți, 22 iunie A: Mexic - Uruguay (17, Rustenburg, Telesport) A: Franța - Africa de Sud (17, Bloemfontein, TVR1) B: Nigeria - Coreea de Sud (21,30, Durban, Telesport) B: Grecia - Argentina (21,30, Polokwane, TVR1) Miercuri, 23 iunie C: Slovenia - Anglia (17, Port Elizabeth, TVR1) C: SUA - Algeria (17, Pretoria, Telesport) D: Ghana - Germania (21,30, Johannesburg, TVR1) D: Australia - Serbia (21,30, Nelspruit, Telesport) Joi, 24 iunie F: Slovacia - Italia (17, Johannesburg, TVR1) F: Paraguay - Noua Zeelandă (17, Polokwane, Telesport) E: Danemarca - Japonia (21,30, Rustenburg, Telesport) E: Camerun - Olanda (21,30, Cape Town, TVR1) Vineri, 25 iunie G: Coreea de Nord - Coasta de Fildeș (17, Nelspruit, Telesport) G: Portugalia - Brazilia (17, Durban, TVR1) H: Elveția - Honduras (21,30, Bloemgontein, Telesport) H: Chile - Spania (21,30, Pretoria, TVR1) Optimi Sâmbătă, 26 iunie 1: 1A - 2B (ora 17, Port Elizabeth, TVR1) 2: 1C - 2D (21,30, Rustenburg, TVR1) Duminică, 27 iunie 3: 1D - 2C (17, Bloemfoentein, TVR1) 4: 1B - 2A (21,30, Johannesburg, TVR1) Luni, 28 iunie 5: 1E - 2F (17, Durban, TVR1) 6: 1G - 2H (21,30, Johannesburg, TVR1) Marți, 29 iunie 7: 1F - 2E (17, Pretoria, TVR1) 8: 1H - 2G (21,30, Cape Town, TVR1) Sferturi Vineri, 2 iulie 9: Câștigătoare meci 5 - câștigătoare meci 6 (17, Port Elizabeth, TVR1) 10: Câștigătoare meci 1 - câștigătoare meci 2 (21,30, Johannesburg, TVR1) Sâmbătă, 3 iulie 11: Câștigătoare meci 4 - câștigătoare meci 3 (17, Cape Town, TVR1) 12: Câștigătoare meci 7 - câștigătoare meci 8 (21,30, Johannesburg, TVR1) Semifinale Marți, 6 iulie 13: Câștigătoare meci 10 - câștigătoare meci 9 (21,30, Cape Town, TVR1) Miercuri, 7 iulie 14: Câștigătoare meci 11 - câștigătoare meci 12 (21,30, Durban, TVR1) Finala mică Sâmbătă, 10 iulie, ora 21,30, Port Elizabeth, TVR1 (învinsele din semifinale) Finala 11 iulie, ora 21,30, Johannes-burg, TVR1